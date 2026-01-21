我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲（右）公開槓上他的貝克漢夫婦。（圖／美聯社／達志影像）

婚禮成導火線 未穿維多利亞婚紗埋下心結

▲貝克漢（左）、維多莉亞（右）被指控長期用媒體控制家庭。（圖／美聯社）

關係短暫修復又破裂 6頁聲明震撼外界

控訴父母金錢施壓 要求放棄姓名商標權

遠離家族後首度平靜 不再追求和解

長年被外界視為「模範名人家庭」的貝克漢一家，近來卻爆出前所未有的裂痕，英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）與時尚設計師維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在外界盛傳家族決裂後，昨（20）日選擇親自出面於社群平台發布長達6頁的聲明，首次完整揭露與父母撕破臉的內幕，直指母親對外散布不實訊息，並痛訴自己多年來活在「被操控的人生」中，直言與家人拒絕和解。回顧這場家族風暴的起點，時間可追溯至2022年布魯克林與百億千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的世紀婚禮，當時外界盛傳新娘原本將穿上婆婆維多利亞設計的婚紗，最終卻改穿Valentino高級訂製服，這一決定被解讀為對婆家不敬，也讓重視家庭形象與凝聚力的貝克漢夫婦心生不滿，婚後布魯克林在受訪時多次表態力挺妻子，更被視為父子、婆媳關係轉冷的重要轉折點。婚後，布魯克林不僅將姓氏改為「Peltz-Beckham」，也選擇長期定居美國，事業與生活重心明顯向妻子家族靠攏，相較之下弟弟羅密歐與克魯茲仍活躍於父母身邊，讓布魯克林的選擇更顯突兀，此後他屢次缺席家族合照與重要節慶，父母也鮮少在社群為他的近況按讚或留言，家族關係生變的傳聞因此愈演愈烈。儘管過去一度出現破冰跡象，貝克漢一家曾公開合體，試圖重塑和諧形象，但這段和平並未持續太久，近期布魯克林被發現封鎖父母與手足的社群帳號，並要求往後所有溝通僅能透過律師進行，隨後他更在IG連發6則限時動態正式攤牌，指控父母長年向媒體投放不實敘事，嚴重傷害他與妻子的名譽。在這份聲明中，布魯克林強調自己「沒有被任何人控制」，反而是多年來被迫配合塑造「貝克漢家族」的完美品牌形象，他透露從社群發文內容到出席活動的選擇，都受到嚴格管控，針對爭議最大的婚紗事件，他更指出並非妻子臨時變卦，而是母親在最後一刻取消製作婚紗的安排，迫使新娘另覓品牌，卻反遭外界扭曲成妮可拉不尊重婆家。聲明中最震撼的一段，莫過於布魯克林指控父母曾在婚禮前，試圖以金錢為籌碼，要求他簽署文件放棄與自己姓名相關的商標權利，且協議內容將影響他、妻子以及未來孩子，他表示自己拒絕簽署後，父母態度立刻轉為冷淡，成為雙方關係全面崩解的關鍵。布魯克林也回憶婚禮當天的「羞辱時刻」，他指出原本屬於新人的第一支舞，卻在約500名賓客面前被母親強行介入，當時歌手Marc Anthony將他叫上台，維多利亞已站在舞台上等待共舞，讓他形容那是人生中最不舒服的一刻，事後夫妻倆甚至選擇重新宣讀誓詞，只為替婚禮留下真正屬於彼此的回憶。面對外界質疑他「被妻子控制」，布魯克林反擊真正長期操控他人生的正是父母，他坦言自小在高度曝光與期待下成長，長期承受焦慮與壓力，直到選擇與原生家庭保持距離，才首次感受到平靜與解脫，如今他與妻子只希望遠離媒體操作，專注經營屬於自己的生活，也明確表態「不想再談和解」。