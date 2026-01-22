我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大衛（左）與維多莉亞（右）貝克漢夫妻被長子布魯克林的聲明砲轟傷透了心。（圖／美連社／達志影像）

▲妮可拉佩茲（左）與維多莉亞貝克漢（右）鬧到水火不容，夾在兩人中間的布魯克林貝克漢已擺明挺老婆、不要爸媽。（圖／摘自 IG @nicolaannepeltzbeckham)

▲貝克漢家長子布魯克林（左）為了妻子妮可拉佩茲（右），發長文聲明砲轟爸媽與手足，英國媒體稱他除非離婚，不然無法和爸媽再度通話。（圖／摘自 IG@nicolaannepeltzbeckham）

英國著名的貝克漢家族正在鬧分裂，長子布魯克林在限時動態上發了6頁長文砲轟爸媽不擇手段破壞他和妻子妮可拉佩茲的感情，抱怨從小到大就被逼著配合完美家庭的品牌形象，其實爸媽只在乎家族品牌遠超過關心他，據傳讓他的爸媽大衛、維多莉亞貝克漢傷透心。英國《太陽報》報導，大衛與維多莉亞還是願意給兒子一個和解的機會，但他必須與妮可拉離婚，否則連談都免談。貝克漢家族的婆媳大戰，演變到兒子和爸媽反目，堪稱這大半年來最受關注的八卦大事件之一，由於大衛昔日是英國的「足球金童」，在全球各地都擁有廣大知名度，維多莉亞則是「辣妹」合唱團中的「高貴辣妹」，兩人結合成名氣與產值皆高的黃金品牌，被長子揭穿背後的真相，難怪轟動各界。最新英國當地報導稱大衛與維多莉亞鐵了心不接受妮可拉這個媳婦，有她在就不願意跟布魯克林對話。諷刺的是，在妮可拉還沒有跟布魯克林結婚之前，維多莉亞還蠻開心兒子能攀上這一門親事。以去年不同單位的統計結果顯示，妮可拉的雙親資產高達16億美元，大衛與維多莉亞貝克漢的總資產為6億7300萬美元，很明顯布魯克林的老丈人一家比爸媽還有錢非常多，維多莉亞自然期盼更有錢的親家能夠幫助他們自家品牌更上層樓，殊不知卻引爆兩邊的大戰。這其實也不難理解，貝克漢家族號稱英國除了皇室以外的第2家庭，備受各方禮遇，從來只有別人配合，不會勉強自己，碰上更有錢的美國親家，就必須為了對方而退讓，這對他們來說，很難沒有怨氣。至於妮可拉從小就是千金大小姐，也從來不太違背心意，行事準則中更不太有「委曲求全」這件事，兩邊互比誰講話大聲，就越來越沒有和解的空間，鬧到現在這樣，勢同水火。看著爸媽和兒子撕破臉，爺爺奶奶、外公外婆最是痛心不已，英國媒體稱大衛與維多莉亞的父母，一方面也疼孫子，另一方面也是關愛自己的小孩，所以感到很糾結，不知如何是好。布魯克林雖然跟自己的爸媽斷聯，還是會願意理會爺爺奶奶跟外公外婆，就不知道老一輩長者有沒有辦法讓晚輩和平共處？