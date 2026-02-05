我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大衛（左）與維多莉亞（右）貝克漢夫妻被長子布魯克林的聲明砲轟傷害到公眾形象，現在可能碰到更大的危機。（圖／美連社／達志影像）

▲貝克漢家長子布魯克林（左一）和妻子妮可拉佩茲（右二），已經和維多利亞（左二）與大衛貝克漢（右一）鬧翻，更有可能將家變的相關影像透過紀錄片公諸於世。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham）

英國貝克漢家族內鬥越演越烈，變成全球矚目的大八卦，現在傳出連串流平台都想插一腳。根據歐美娛樂新聞報導，好幾家平台爭搶要跟布魯克林簽下合約、取得他手中和家人鬧翻的相關影片，製作成紀錄片集，看好收視有望開出大紅盤。然而這對急於止血、讓此風波早點平息的「貝嫂」維多利亞而言，無疑是雪上加霜，更加困擾。布魯克林貝克漢近來被發現將身上原先向爸媽致敬的刺青都除掉，擺明與他們沒辦法和好，外界對於兩邊撕裂的狀況更感興趣，串流平台也看準這點，據稱對布魯克林和他的妻子妮可拉佩茲砸下銀彈攻勢，開價數百萬英鎊，想要製作紀錄片集。串流平台特別感興趣的是，布魯克林與妮可拉在婚禮上被維多利亞搶走共舞的機會，維多利亞硬是拉著布魯克林跳舞，令他感到尷尬又憤怒，這個畫面布魯克林仍有保存，極有可能在讓他心動的高價打動之下，完整交給串流平台，但維多利亞就不見得會開心，因為對於她一心維護的「貝克漢家族」品牌肯定有傷害。英國網友目前已經將布魯克林與妮可拉比喻為「沒有皇室血統的哈利王子與梅根」，巧的是哈利和梅根之前正是和Netflix簽約製作紀錄節目，播出後也引起軒然大波，布魯克林與妮可拉也可能造成類似的後果。不過除了維多利亞不樂意，全球吃瓜群眾可是頗為期待，由於維多利亞的「臭臉」形象並不很討喜，貝克漢家族的門面大都是她的老公、昔日「足球金童」大衛貝克漢扛起來，看到她臉上無光，部分人士還會竊笑。這場家變大戲會如何收場？觀眾還在關注中。