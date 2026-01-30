我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林（左）與愛妻妮蔻拉（右）帶愛犬到頂級度假勝地度假。（圖／IG@brooklynpeltzbeckham）

貝克漢家族近期因長子布魯克林（Brooklyn）發6頁聲明控訴父母與弟弟妹妹，而正式決裂，風波不斷延燒。而近日，布魯克林與愛妻妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）不甩輿論，到加州蒙特斯托的頂級飯店度假，被網友翻出該飯店一晚就高達2245至9069英鎊（約9.8萬至40萬元台幣）。但身為富豪女兒，錢顯然不會是妮蔻拉的問題，據悉她每個月就有100萬美元（約台幣3千137萬元台幣）的零用錢。布魯克林與父母決裂，正式站隊妻子妮蔻拉後，兩大家族的財力也不斷被拿來比較。而近日，布魯克林曬出與妻子度假的甜蜜合照，被眼尖網友發現地點就是聖伊西德羅牧場（San Ysidro Ranch）。據悉，該飯店是英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）最愛的地點之一，一晚房價就高達2245至9069英鎊。除此之外，布魯克林與妮蔻拉喝的葡萄酒，也被發現是1831年伊更堡（Château d’Yquem），據悉這款名酒在2011年時，曾被拍出英鎊7.5萬元（約324萬元台幣）的天價，被稱為全球最貴的葡萄酒。而妮蔻拉身為美國富豪尼爾森佩茲（Nelson Peltz）的女兒，錢對她來說不是問題，根據傳聞中指出，妮蔻拉1個月的零用錢就高達100萬美金，財力十分驚人。事實上，布魯克林與妮蔻拉皆出身於富豪家族，布魯克林的父母貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham），身價約6.8億美金（約213億元台幣）。而妮蔻拉父親尼爾森佩茲，則高達16億美金（約502億元台幣），足足高出布魯克林家族2倍多。雙方家族的財力，也讓這波家族內鬥更引人注目。據悉，布魯克林怒控母親維多莉亞控制自己的人生、排擠妻子妮蔻拉等，讓他忍無可忍，決定為自己發聲。雖然雙方說法、與外界傳聞立場都差很多，但也引發大量猜測，其中不少人在看到妮蔻拉的背景後，都感嘆她的底氣完勝婆家。