▲蕾貝卡盧斯（如圖）曾擔任貝克漢私人助理，並自爆與對方有過一段情。（圖／IG@rebeccaloosofficial）

貝克漢家族近期因長子布魯克林（Brooklyn）發6頁聲明控訴父母與弟弟妹妹後，正式將家族決裂事件搬到檯面上，火速在全球引爆話題。但不料，曾自爆在23年前與大衛貝克漢（David Beckham）有過一段情的傳奇小三蕾貝卡盧斯（Rebecca Loos），消失多年後，也對該事件發聲，不只力挺布魯克林，大讚他終於為自己站出來，還喊話「真相總會大白」，並表示自己非常了解貝克漢夫妻。在布魯克林發出6頁聲明指控家人後，有網友馬上去蕾貝卡的社群，叫她看這件事，而蕾貝卡也做出回應，她先是表示「真相總會大白」，並激動發聲：「我很高興他終於為自己站出來、公開為自己說話！我一直為他可憐的妻子感到難過，因為我太了解他們（貝克漢夫妻）！」消失多年的小三再度出面，瞬間引發話題。據悉，現年48歲的蕾貝卡在2003年貝克漢轉會至皇家馬德里（Real Madrid）時，被公司指派擔任他的私人助理，負責打理他在西班牙的生活起居。不料在隔年4月，她向英國媒體爆料與貝克漢有過長達4個月的婚外情，不只透露首次發生關係地點，還曬出大量聲稱是兩人往來的曖昧與色情簡訊，甚至宣稱自己知道貝克漢身上的特殊特徵。突然的指控，對貝克漢夫妻造成嚴重打擊，而貝克漢堅決否認，不只怒批荒唐，還反控對方是想紅想瘋了，並強調自己婚姻幸福，但他當時並未採取法律訴訟的這一點，曾引發外界揣測。而在2023年，貝克漢推出Netflix紀錄片《貝克漢》，再次提到當年的婚姻危機，維多利亞坦言那是她人生中最艱難、最不快樂的一段時期，感覺全世界都在與他們為敵，夫妻間也因此產生了嚴重的裂痕。蕾貝卡也因紀錄片再度受到媒體關注，而她在2025年與2026年的多次訪問中，堅稱自己說的每一句話都是事實，並批評貝克漢在紀錄片中試圖塑造受害者形象而不願承認錯誤。雖然蕾貝卡現已專注家庭，在2012年婚後育有兩名兒子，但只要貝克漢家族一有事情，她就會成為外界關注對象。