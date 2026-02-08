我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大衛貝克漢發布的珍藏球鞋照片，幾個兒子的名字都繡在上面，包括大兒子布魯克林。（圖／摘自IG@davidbeckham）

▲貝克漢家族長子布魯克林（左）和妻子妮可拉佩茲（右）被傳有意收養小孩當爸媽。（圖／美聯社／達志影像）

英國最著名的貝克漢家族，長子布魯克林堅持和爸爸大衛與媽媽維多利亞撕破臉，也把與爸媽站在一起的弟妹們都封鎖，他身上原本有爸媽與弟妹名字的刺青，現在不是去除掉就是用化妝蓋掉，只一心享受和妻子妮可拉佩茲的兩人親密時光。大衛仍不肯放棄，最新發文的附圖中，只見他的球鞋上繡著幾個兒子的名字，布魯克林也在上面，以低調方式暗示對孩子的愛依然沒變。布魯克林貝克漢發長文揭露自己和家人鬧翻的苦衷，受到全球關注。他控訴爸媽對於「貝克漢家族」品牌經營的重視遠超過他，從小到大一直受擺布，他們還不把妮可拉當家人，刻意破壞他們的感情。儘管布魯克林把關於家人的刺青都去除或是遮蓋掉，老爸大衛還是不願意與他澈底撕破臉，仍在社群發文中將他納入家人之中，顯示對所有子女一樣疼愛，沒有放棄他。大衛昔日是英國「足球金童」，受到英國人民的喜愛，卻搞不定自己的孩子。布魯克林對於爸爸在發文中的示好，不一定會領情，據傳他和妮可拉不僅不急著他跟家人和解，還準備領養小孩、升格當爸媽，這於對大衛與維多利亞又是一次打擊。如果布魯克林真的當了養父，就表示他們兩個也成了爺爺、奶奶，可是卻不會和孫兒有任何的接觸或聯繫，要是布魯克林堅持不與他們破冰，他們就永遠沒機會享受含飴弄孫的樂趣。從布魯克林針對爸媽的控訴聲明，不難看出他心裡的怨恨很深、家族撕裂在一時之間很難彌補，大衛與維多利亞恐怕無法從他與妮可拉那兒得到和孫兒相處的機會。大衛至今仍不願意和布魯克林完全切割，也許還巴望著有朝一日重修舊好，能感受到「三代同堂」的快樂。