英國貝克漢家族鬧分裂，長子布魯克林貝克漢發長文公開表明與爸媽、弟妹切割，還在西洋情人節發布和妻子妮可拉佩茲躺在床上親吻的放閃照片，更寫道：「我是世界上最幸運的人。」他爸媽的好友「地獄廚神」戈登拉姆齊，忍不住替友人發聲，在訪問中稱布魯克林不該忘記自己從哪裡來，表示愛會讓人盲目，暗諷他為了愛情不惜犧牲家人。
地獄廚神為友人批逆子 稱布魯克林不應忘本
布魯克林在長文中稱爸媽對於貝克漢家族的品牌重視程度遠超過他，從小就一直被迫做一些不開心不甘願的事，更氣他們家的人對於妮可拉態度不佳，沒有人真的把她當成家人，更砲轟爸媽不擇手段要破壞他的婚姻，他現在擺明了要老婆、不要老爸老媽，爸媽要再聯絡他，除非透過律師，讓從小看他到大的戈登拉姆齊也沒辦法接受，幫好友辯護：「他們對他真的很用心，沒得挑剔。」
戈登拉姆齊表示布魯克林想走出自己的路，這很值得尊重，也是件好事，可是他想提醒布魯克林，別忘了自己來自哪裡，總有一天爸媽不會在他身邊，他應該要明白這一點。現在他不惜為了妮可拉和家人撕破臉，以後他就會恍然大悟。
布魯克林滿腦子只有妻子 自認是最幸運的人
這位英國知名廚神稱自己和布魯克林的情誼很穩固，也覺得從小看到大的他是個心地善良的孩子，可是他對爸媽與家人的抨擊，確實讓貝克漢夫婦傷透心。布魯克林在長文中表示自己婚禮上，媽媽故意搶走他和妮可拉共舞的機會，做出很不恰當也讓他很尷尬的行為。身為婚禮來賓之一的戈登則反駁，稱當天就是很歡樂的一天，沒有那些讓人尷尬的行為。
布魯克林還是不理會爸媽直接或間接的各種求和，鐵了心要跟妮可拉同一陣線，他在情人節放閃文中寫道：「可以每天都稱妳是我的情人，讓我成為世界上最幸運的人，我比妳知道的更愛妳，我會永遠保護妳。」現在愛情就是他的一切，家人早就被他拋到腦後。
資料來源：布魯克林貝克漢IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
布魯克林在長文中稱爸媽對於貝克漢家族的品牌重視程度遠超過他，從小就一直被迫做一些不開心不甘願的事，更氣他們家的人對於妮可拉態度不佳，沒有人真的把她當成家人，更砲轟爸媽不擇手段要破壞他的婚姻，他現在擺明了要老婆、不要老爸老媽，爸媽要再聯絡他，除非透過律師，讓從小看他到大的戈登拉姆齊也沒辦法接受，幫好友辯護：「他們對他真的很用心，沒得挑剔。」
戈登拉姆齊表示布魯克林想走出自己的路，這很值得尊重，也是件好事，可是他想提醒布魯克林，別忘了自己來自哪裡，總有一天爸媽不會在他身邊，他應該要明白這一點。現在他不惜為了妮可拉和家人撕破臉，以後他就會恍然大悟。
這位英國知名廚神稱自己和布魯克林的情誼很穩固，也覺得從小看到大的他是個心地善良的孩子，可是他對爸媽與家人的抨擊，確實讓貝克漢夫婦傷透心。布魯克林在長文中表示自己婚禮上，媽媽故意搶走他和妮可拉共舞的機會，做出很不恰當也讓他很尷尬的行為。身為婚禮來賓之一的戈登則反駁，稱當天就是很歡樂的一天，沒有那些讓人尷尬的行為。
布魯克林還是不理會爸媽直接或間接的各種求和，鐵了心要跟妮可拉同一陣線，他在情人節放閃文中寫道：「可以每天都稱妳是我的情人，讓我成為世界上最幸運的人，我比妳知道的更愛妳，我會永遠保護妳。」現在愛情就是他的一切，家人早就被他拋到腦後。