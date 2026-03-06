我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貝克漢家族撕裂仍然沒有破冰的跡象，老爸大衛（右）不放棄發聲明對爸媽開砲的兒子布魯克林（左），前後幾度公開示愛，布魯克林都視若無睹。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

▲貝克漢家過去感情親密、和樂融融，現在老大布魯克林（左起）堅持和小弟克魯茲、爸爸大衛、大弟羅密歐繼續冷戰。（圖／摘自 IG@cruzbeckham)

▲貝克漢家族長子布魯克林（左）澈底靠向億萬豪門出身的妻子妮可拉佩茲（右），背離自己的原生家庭。（圖／美聯社／達志影像）

英國著名的貝克漢家族之間的撕裂、不和，就算在叛逆長子布魯克林27歲生日，爸媽大衛與維多利亞、小弟克魯茲都公開祝他快樂之後，依舊沒有明顯的好轉。克魯茲曾經播放媽媽過去在「辣妹」合唱團時期的歌曲〈Who Do You Think You Are〉（你以為你是誰）暗嗆大哥，近日受訪時已改口表示希望能跟大哥和好，無奈布魯克林堅持繼續與他們冷戰，克魯茲也迴避回答是否已跟他恢復通話的提問。貝克漢家族公然分裂，布魯克林發表6頁長文痛批爸媽從小逼迫他配合、有許多不開心和不滿，更稱他們不擇手段要拆散他與妻子妮可拉佩茲，也不把妮可拉當家人。布魯克林在發文之前，主動將爸媽在社群網站上封鎖，克魯茲曾經幫媽媽暗嗆他「你以為你是誰」，但大衛與維多利亞不放棄，一再對外公開拋出橄欖枝，克魯茲對大哥的態度也跟著轉變，從看不過去到變成期待能夠和好。克魯茲近日被狗仔攝影問到對於大哥的看法，表示期待有和好的一天，也再一次祝福布魯克林「生日快樂」，但當他被問到是否跟布魯克林最近有通話，他卻保持沈默、閃避問題，什麼也沒說，看來兄弟之間仍未破冰。而歐美媒體也報導，布魯克林目前還願意理會的家人，只剩自己的奶奶，可是奶奶也沒辦法讓他改變心意。從小看他到大的「地獄廚神」戈登拉姆齊，身為他爸媽的好友，提醒他不該忘記自己從哪裡來，總有一天爸媽不會在他身邊，愛會讓人盲目，他應該要趁早覺悟。布魯克林現在仍選擇跟億萬豪門出身的妻子妮可拉站在一起，妮可拉的家族財產據估計是貝克漢家的好幾倍，也難怪布魯克林不怕背棄自己的爸媽，澈底投靠妮可拉，還不知道哪一天才會結束與家人之間的衝突。