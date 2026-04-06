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日本曾經在在1970年代能源危機和2020年新冠疫情期間發生過「衛生紙之亂」，如今隨著伊朗戰事延燒，荷姆茲海峽遭到封鎖，再度掀起日本民眾恐慌。日本經濟產業省近日發文強調，衛生紙等日用品「目前供應完全正常」，呼籲民眾理性購買、不要搶購。資深媒體人矢板明夫警告，真正危機在於恐慌心理與錯誤訊息，在戰爭與不確定性升高的時代，最需要防範的是被放大的恐懼，和被操弄的訊息。日本近期出現民生物資「搶購潮」疑慮，引發外界關注。矢板明夫在臉書上發文表示，日本經濟產業省在官方X平台提醒，呼籲民眾不要搶購衛生紙等日用品，強調「目前供應完全正常」，請大家冷靜判斷、理性購買。他認為，這是因為近期中東局勢急劇升溫，尤其伊朗相關衝突與荷莫茲海峽緊張，引發部分民眾對能源與物資供應的恐慌心理。矢板明夫指出，「從實際情況來看，日本的日用品供應沒有問題。」衛生紙的原料主要來自國內回收紙與紙漿，幾乎不依賴中東。製造過程也多改用副產物「黑液」作為燃料。他接著說明，即使是塑膠包裝或保鮮膜等石化產品，日本亦具備數月庫存。再加上政府可透過釋放戰略儲備、尋找替代進口來源，短期內整體供應仍屬穩定。矢板明夫進一步表示：「真正值得警惕的，不是物資短缺，而是『戰爭引發的恐慌心理』。」矢板明夫提到，過去在歷史上已經有兩次深刻教訓。1973年第一次石油危機期間，一則來自大阪的「衛生紙將短缺」傳聞，最終引爆全國搶購潮；而2020年新冠疫情初期，「口罩與衛生紙原料相同」的假訊息，也曾讓銷量暴增至平時兩倍以上。「這些事件的共通點在於，供應原本充足，但恐慌製造了真正的短缺。」矢板明夫直言，「在今天自媒體與社群平台的時代，這種風險更大，甚至可能被刻意利用。」他觀察到，隨著中東戰事升溫，來自中國部分媒體與網路外宣，頻繁放大「日本缺這個、台灣缺那個」的說法，試圖營造資源緊張氛圍。他進一步指出，事實上，中國自身在部分領域同樣面臨供應壓力，卻極少對外說明，反而一直對外輸出焦慮，甚至散布未經證實的訊息。這種「對外放大、對內隱匿」的操作，客觀上加劇了周邊社會的不安。矢板明夫強調，「對台灣而言，這是一個更需要警覺的問題。」一旦「物資即將短缺」的訊息在社群上擴散，就很容易引發連鎖反應。這種「認知戰」如果促使少數人開始囤貨，帶動多數人跟進，最後就可能把原本正常的供應鏈擠壓到失衡。最後矢板明夫指出，這次日本政府的呼籲，其實點出了一個關鍵：在戰爭與不確定性升高的時代，最需要防範的，不是「東西不夠」，而是被放大的恐懼，和被操弄的訊息。