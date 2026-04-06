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南投縣埔里鎮郊區今（6）日凌晨發生死亡車禍！19歲白姓女子住仁愛鄉，打工結束騎機車訪友，凌晨騎車返家不知何故人捲進聯結車輪下，埔里消防分隊以機具頂起車輪，拉出白女時，白女頭部破裂、全身骨折，已明顯死亡，聯結車余姓駕駛沒有酒駕，肇事原因由警方調查釐清。警方調查，事故發生前，20歲白姓女子騎機車沿中正路由埔里往武界方向行駛，行經60巷口附近彎道處時，白女疑似不慎自摔，與對向由35歲余姓男子駕駛的大貨曳引車發生事故，白女被捲入車底，上半身遭車輪輾斃。119救護人員到場確認，救助隊員用重型救援推頂器材，將聯結車頂起並將傷患救出，惟其已明顯死亡。埔里消防分隊指出，機車女騎士頭部破裂，有很大的開放性傷口，全身骨折，已明顯死亡，後續交由警方處理。據了解，死者白女是部落原民，平時在武界部落工作，5日晚間獨自騎車前往埔里市區訪友，卻在6日凌晨返家途中出意外，當場殞命。因聯結車行駛在自己的車道上，有人說女騎士疑似自摔到對向，警方於現場完成測繪、蒐證並通報鑑識人員到場，另調閱行車紀錄器影像釐清案情。大貨車駕駛余男酒測值零，騎士白女因當場死亡，無法實施酒測，後續將報請檢察官相驗釐清，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。