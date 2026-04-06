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農業部表示，我國已於今（6）日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，顯示我國防檢疫體系獲得國際肯定，優質臺灣種豬及生鮮豬肉將重返國際舞臺。在跨部會合作、地方政府協力配合與產官學界通力合作下，透過各項強化措施，成功將疫情圍堵於單一案例場，並於1個月內達成清零目標；隨後依WOAH規範，在今日重獲非疫地位，讓臺灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」榮耀。農業部說明，去（114）年10月21日非洲豬瘟案例發生後，中央災害應變中心立即啟動跨部會應變機制，展現24小時不打烊的防疫能量，機動調整管控措施並精準調派資源。全體防疫人員不分晝夜或平日假日，均在第一線奔波，落實全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘養豬、加強屠宰場與運輸車清潔消毒，以及3階段全國牧場訪視、重點場域採樣及回溯監測調查等措施。透過各項強化防疫作為，有效防堵病毒擴散，嚴格控制疫情於單一牧場，在案例發生1個月內，即完成案例場清消，確認無病毒跡象。為維繫非洲豬瘟防疫成果，我國持續強化監督廚餘使用管理，導入科技防疫建置AIoT蒸煮監控系統與廚餘運輸車GPS管理機制，並結合養豬場電子圍籬進行整合監控，運用科學數據落實監控機制。此外，更強化野豬監測，跨機關協調廚餘掩埋場管理與圍籬防護作業，全方位防堵疫病傳播路徑。為確保重回非疫狀態，農業部邀集專家學者與防疫人員籌組團隊，研析監測設計與防疫措施，召開專家會議逐項確認內容符合WOAH規範，強化資料一致性與科學證據。憑藉完整的背景資料、疾病撲滅情形、強化監測措施、防疫成果與各項精進措施等資訊，並依WOAH要求及時提供補充資料，我國在今年2月21日提交申請後，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，遠較原先預估期程迅速，顯見我國準備充足且熟稔國際動物檢疫規範，各項防檢疫措施成果受WOAH高度肯定，亦展現臺灣卓越的防疫韌性。農業部表示，去年案例發生第一時間，我國即與重要貿易夥伴國協商，確保加熱豬肉產品持續銷往日本、新加坡、紐西蘭及澳洲等市場。在生鮮豬肉及活豬外銷方面，我國將利用WOAH刊出重返非疫區之資訊，加速與各貿易夥伴洽談，包括日本、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞及香港等海外市場。我國將持續積極推動恢復市場准入，協助產業界拓展外銷機會，進一步厚植產業外銷根基。農業部強調，再度獲得WOAH認證，是更重大責任的開始。感謝中央各部會與地方政府防疫英雄的無私奉獻，以及學界及產業界的配合與協助，讓臺灣恢復疫病清淨狀態。未來農業部將維持全國嚴謹的防疫監測機制，透過層層把關，持續與各部會強化邊境管制、後市場稽查宣導及提升國內防疫作為，全面防堵非洲豬瘟病毒入侵國內養豬產業。同時也將依循國際標準，精進動植物防檢疫制度，確保產業永續發展，提升臺灣農產品在國際貿易的競爭優勢。