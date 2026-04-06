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▲tuki.人生第一次被歌迷認出來，讓她感到相當驚訝。（圖／X@tuki_music_）

17歲的日本天才高中生tuki.本月4日、5日來到台北小巨蛋舉辦演唱會，因為未成年的關係，她對於長相可以說是保密到家，雖然看不到臉仍然吸引許多粉絲抽票前往現場享受音樂，活動結束後，一名網友在社群分享「tuki.奇遇記」，甚至如願獲得了簽名，為此tuki.也在X轉發相關貼文，表示自己沒有露過臉，卻可以被粉絲給認出來超驚訝，事後經紀人也在社群還原了雙方如同「奇蹟」一般的巧遇過程，讓許多粉絲直呼「實在太幸運！」故事起因為一名網友在社群分享自己打工時，碰到tuki.跟工作人員一起來店裡用餐，「tuki.來我們店裡吃飯了啊！tuki.真的很可愛，人真的特別好！還給了我簽名！！！真的很開心！ 我永遠支持tuki.」同時附上一張tuki.在自己手機殼上簽名，並寫著「謝謝」的照片。隨後tuki.也在X轉發該貼文，並寫下「人生第一次被問能不能幫忙簽名，被認出來了，對方完全是lucky boy」，瞬間掀起網友暴動朝聖「tuki.人超級好！」、「一定是本人太漂亮，一眼就被認出來」；不過也讓許多粉絲相當不滿，認為該網友把tuki.的簽名、自己的打工場所發出來，是侵犯「覆面系歌手」的隱私，也會讓許多人不顧一切跑去現場造成困擾，甚至到tuki.貼文留言道歉「真的非常的抱歉，是我們這邊的人做得不好」，為此tuki.則回應「沒能一一給簽名是我們這裡比較不好哈哈。」看著爭議越演越大，tuki.的經紀人特別開設了Threads帳號，到網友的貼文下留言緩頰：「那位拿到 tuki. 簽名的孩子，其實只是因為一連串像奇蹟一樣的巧合，才剛好遇見了我們。」同時說明「簽名後上傳SNS」一切都是經過工作人員同意，希望大家停止砲火攻擊。tuki.是透過TikTok爆紅的日本創作女歌手，目前年僅17歲、仍是高中生，因此真實姓名、長相與出身地等個人資訊都未對外公開，神秘感十足，她從幼稚園時期就開始學鋼琴，到了13歲時因疫情停課、在家太無聊而開始接觸吉他，沒想到也因此正式踏上創作之路。2022年，還是國二生的她將自彈自唱影片上傳到TikTok後迅速被瘋傳，開始受到外界關注。到了2023年7月7日，她又在TikTok以無標題形式上傳〈晩餐歌〉副歌，之後陸續公開第一段、C段等創作過程，並於8月16日正式以〈晩餐歌〉名義重新發布副歌版本，逐步累積超高討論度。〈晩餐歌〉很快就在TikTok被大量使用，翻唱影片也大量湧現，到了2023年9月，歌曲正式作為數位單曲發行，到了2025年5月，更以史上最年輕之姿，寫下累積串流突破5億次的驚人紀錄，成為日本樂壇備受矚目的新生代創作歌手。