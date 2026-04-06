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ETF股王元大台灣50正2（00631L）完成1拆22分割後順利回歸市場，股價由原本443.15元大幅降至20.14元，成為目前市場價格最低的台股正2型ETF。3月31日恢復交易首日即爆出歷史新高成交量，短短4個交易日內，成交金額更突破百億元，躍升至整體ETF成交排行第4名。00631L追蹤台灣50指數正向兩倍報酬，具備槓桿與複利效果，在市場趨勢明確時，報酬表現相當亮眼。統計自2014年掛牌至2026年3月23日，累積報酬率高達2102%（逾21倍）。從近期ETF成交表現來看，元大台灣50（0050）以上週近500億元成交金額穩居第一，主動統一台股增長（00981A）約250億元排名第二，元大高股息（0056）以166億元位居第三，而00631L則以161億元快速衝上第四名。此外，觀察投資人結構變化，根據集保結算所3月20日當周資料，00631L總投資人數約8.3萬人，其中零股投資人高達5.7萬人；分拆後截至4月2日，總投資人數進一步攀升至11.8萬人，顯示低門檻帶動參與度明顯提升。進一步觀察，零股投資人降至1.7萬人，1至40張股東人數達8.4萬人，40張以上投資人也有1.6萬人，籌碼結構明顯擴大。法人指出，00631L為追蹤台灣50指數單日正向2倍報酬的槓桿型ETF，上漲潛力優於0050。統計成立以來至今年3月底，00631L報酬率約2016%，明顯高於0050的540%；若以2014年投入50萬元計算，00631L至今累積資產已突破千萬元，相較之下，0050需投入近4倍資金才能達到相近成果。不過，高報酬同時伴隨較大波動風險，法人建議投資人可採定期定額、長期布局方式因應。