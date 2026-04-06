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陳維齡組大嫂團17年！近況曝光惹哭人

▲陳維齡（右）與宋逸民（左）全心投入教會工作，不願輕易再於演藝圈發展。（圖／宋逸民和陳維齢的幸福生活臉書）

Vicky嫁屈中恆24年！感情一路跌跌撞撞

▲Vicky（左）與老公屈中恆（右）曾差點吵到離婚，破冰後2人感情反而升溫。（圖／翻攝自開心人妻Vicky臉書）

▲林秀琴（左）與陳致遠（右）經濟狀況一直是外界關注話題。（圖／翻攝自林秀琴臉書）

金友莊送走高凌風！穩交第二春7年

▲金友莊（左）為寶弟（右）萬分驕傲。（圖／記者林柏年攝, 2021.02.06）

50歲陳維齡當年因老公宋逸民踏入演藝圈，2009年與其他同時期入行的洪百榕、林秀琴、Vicky及金友莊共組「大嫂團」，一起上節目談天說地、分享家務事，知名度不斷攀升，17年過去了，《NOWNEWS今日新聞》整理出5人近況盤點，陳維齡全心投入教會工作，不再上節目；林秀琴創業賠錢，轉戰直播維生；金友莊送走前夫高凌風後，2019年認愛大11歲機師男友，穩定交往中，當年風光的嫂字輩女星們，隨著歲月推移，如今都走向不同人生道路。陳維齡與宋逸民建立教會「藝起發光」投入公益，自2024年起舉辦「STILL 我在這裡」巡迴音樂盛會，今年4月跨海抵達馬來西亞，4、5日聯手蒙福教會演出，吸引約1萬名觀眾到場，現場座無虛席，氣氛熱烈。宋逸民及陳維齡更受訪透露此行參與藝人都自費同歡，自己同樣自費，總花費粗估約3、4百萬，其中主持人鄭尹翔原有招待預算，不過因視傳福音為使命，自願自費共襄盛舉，這讓陳維齡激動到台上感動落淚。屈中恆的老婆Vicky曾在節目上透露，夫妻關係曾一度降到冰點，長達3年時間幾乎見面就吵，甚至面臨分居問題，因為Vicky每次吵架時就會把「我們離婚吧」掛嘴邊，屈中恆有次氣到直接答應還直接提出分居，女方則認真正視2人感情問題。近日，Vicky再登上 民視《醫學大聯盟》，透露近期明顯感受到自己情緒失控的狀況增加，過去能理性溝通的情境，如今卻常因孩子的一句頂嘴而瞬間爆發，甚至做出事後後悔的行為，她無奈表示：「不是不想控制，是那一瞬間真的忍不住。」另外，陳致遠的老婆林秀琴曾靠直率、感言風格備受各大節目喜愛，事業蓬勃後賺進第一桶金，怎料後續卻開始不順遂ㄝ林秀琴創業開燒烤店慘賠300萬，又陷入合約與欠薪爭議，如今她主要轉戰直播帶貨謀生，陳致遠也拚命進工地賺錢，2人的17歲女兒陳琳懷抱星夢，未來出道的發展備受大眾期待。高凌風的第3任妻子金友莊，當年也因大嫂團走紅，2人2012年結束17年婚姻後，高凌風不幸病逝，金友莊在病榻前送別前夫，放下恩怨釋懷過往，獨自撫養三個孩子的她，展現出為母則強的勇敢，努力為家庭撐起一片天，親自將孩子們拉拔長大。揮別陰霾，現年57歲的金友莊也迎來第二春，2019年認愛大11歲機師男友，2人感情甜蜜，一度傳出再婚喜訊，相逢第二春可說幸福洋溢，熱愛泰國風情的她，近期宣布將退休並至當地置產定居，準備享受無憂無慮的愜意生活，粉絲紛紛給予祝福。金友莊兒子寶弟為了表達孝心，慷慨支付6位數訂金，女方同時將泰國房產登記在對方名下，她感性說，雖然即將退休，但未來依然會繼續擔任燈塔守護員，永遠照亮孩子回家的路，足見大嫂團歷經人生百態，如今都找到了屬於自己的安穩與幸福。