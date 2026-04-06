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被台灣公司派駐或調任至美國工作的台灣人，將面臨複雜而嚴格的美國稅務規定，這些規定對個人財務狀況會產生重大影響。由於美國採用「稅務居民」制度課稅，一旦成為美國稅務居民，原則上無論收入來源或支付方為何，須就全球所得繳納聯邦所得稅。專家提醒，台灣人在成為稅務居民前，可依情況提前認列所得或實現資本利得，避免未來更高稅負，並可針對贈與、投資組合等進行策略調整。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，美國以「綠卡測試」和「實質居留測試」2種標準來判斷稅務居民身份。一般而言，持有美國綠卡者自取得之日起即為稅務居民；未持有綠卡者，則以過去3年停留美國天數達標準者視為居民。183天計算法係當年度停留天數加前一年1/3天數及再前2年1/6天數。成為稅務居民的日期就是全球課稅義務開始的分水嶺。成為居民前，僅須就美國來源所得申報繳稅；成為居民後，除了須申報全球所得並繳稅，亦須申報特定資產。部分情況下，納稅人可申請「首年度選擇」，提前視為稅務居民，以利規劃。成為美國稅務居民後，即須就全球薪資、投資所得（股利、利息、資本利得）、海外房產租金、營業所得等全面申報並繳稅。台灣資產和收入將同步受到美國課稅，增加稅負負擔。美國提供「外國稅額扣抵」減輕雙重課稅，但因美國與台灣無全面租稅協定，扣抵有限，且部分所得稅率及時點差異，仍可能遭雙重課稅。此外，台灣人無法享有其他國家與美國間租稅協定帶來的優惠，如預扣稅率下降、免稅或減免等。美國雖然與許多貿易夥伴國簽有租稅協定，但台灣並不在其中。這意味著台灣人無法享有許多協定國國民可以獲得的稅務優惠，例如：股利、利息及權利金的預扣稅率減免，或短期派駐期間特定薪資所得的免稅待遇。由於缺乏這些優惠，台灣人在美國期間的整體稅負可能會明顯高於來自協定國的人士。值得一提的是，依據《台灣關係法》的架構，美台之間確實存在一些有限度的稅務安排。台灣人及其顧問應仔細檢視這些規定是否適用，但需注意，這些安排所提供的減免範圍遠不及正式的租稅協定。在理解了全球課稅制度及租稅協定缺失所帶來的挑戰後，接下來需要了解的是具體的稅務申報義務。成為美國稅務居民後，須每年提交1040聯邦所得稅申報表，披露全球所得。另需提交多種資訊申報表，如FBAR（FinCEN 114）、8938（海外金融資產聲明）、5471（外國公司控股申報）、8865（外國合夥企業申報）、3520/3520-A（外國信託及贈與申報）。未申報這些資訊申報表的罰款可能非常嚴重，每份表格每年的罰款通常達一萬美元以上，在某些情況下還可能面臨刑事責任。除了聯邦層面的稅務義務外，派駐人員還需注意州及地方稅的影響。不同州政策差異極大，部分州如加州、紐約州稅率高且認定居民範圍廣，另有數州如德州、佛羅里達州則是不對個人課徵州所得稅。如果個人在選擇美國工作地點上有一定的彈性，州稅的考量應納入決策之中。除了所得稅之外，美國的贈與稅和遺產稅制度也值得特別關注。非居民外國人僅就位於美國境內資產繳交遺產稅，且免稅額有限；而稅務居民則需就全球遺產與贈與課稅。持綠卡或設住所者，應企劃於美國居住前先進行財產贈與安排。將特定資產的所有權轉移給家人或信託，可以是非常有效的遺產規劃手段，但必須妥善規劃以同時符合美國及台灣法律的規定。蘇宥人表示，成為稅務居民前是最佳的規劃時機。在進行赴美前的稅務規劃時，首要步驟是仔細檢視自己的海外金融帳戶、投資，以及在外國實體中持有的任何權益。美國對稅務居民的海外金融資產課以廣泛的申報義務。其中包括：「海外銀行及金融帳戶申報」（通稱「FBAR」），要求每年申報在任何時間點合計餘額超過一萬美元的海外金融帳戶；以及依據《海外帳戶稅收遵從法》（FATCA）規定，在8938表格上申報特定海外金融資產。此外，持有特定外國實體權益的美國稅務居民，可能適用複雜的申報及反遞延課稅制度。例如，持有符合「受控外國公司」（CFC）或「被動外國投資公司」（PFIC）定義的外國公司股份，可能產生重大的美國稅務後果，包括對特定未分配盈餘的當期課稅，以及對特定分配及利得適用懲罰性稅率。持有台灣公司股份的台灣人，應評估這些公司在美國稅法下是否會被歸類為CFC或PFIC，並考慮在成為美國稅務居民之前進行持股結構調整。蘇宥人提醒，台灣人在成為稅務居民前，可依情況提前認列所得或實現資本利得，避免未來更高稅負，並可針對贈與、投資組合等進行策略調整。台灣人赴美工作面對美國廣泛且複雜的稅務問題，從居民身分判定、全球課稅、缺乏租稅協定的雙重課稅挑戰，到申報義務與州稅等，都需提前準備。與美國及台灣經驗豐富的稅務顧問合作，能有效規劃並降低整體稅負，確保合規與財務效率。蘇宥人強調，成為美國稅務居民前的規劃期是降低稅務風險和成本的黃金時刻，提早儘早請有經驗的美國及台灣稅務顧問介入並著手策略執行，對於赴美台灣人的稅務優化尤為重要。