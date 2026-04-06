我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復在農曆過年期間在行程中不慎摔倒，送醫前一度無呼吸心跳，所幸經救治後目前生命跡象穩定。其妻子吳淑瑾今（6）日受訪時證實，陳光復醒過來了，眼睛能夠跟著她的聲音轉動，目前仍在加護病房，至於媒體追問是否代夫出征，吳淑瑾說「目前沒有」，縣長一定會好，黨中央宣布縣長提名參選人仍然是他，還是等著他回來，為澎湖打拚。關於陳光復復原狀況，吳淑瑾證實陳光復已經醒過來了，能睜著眼睛聽著她說話，一切都在掌握之中，也可以左右轉頭，目前仍在加護病房。媒體追問吳淑瑾是否參選縣長，吳淑瑾表示「目前沒有」，強調縣長一定會好，黨中央宣布縣長提名參選人仍然是他，「還是等著他回來，為澎湖打拚」。而選在今日舉辦感恩茶會，吳淑瑾說，是要感謝鄉親不離不棄、關心與鼓勵，覺得很感恩，因此特別回來跟大家說聲感謝，「讓我們繼續走下去」。