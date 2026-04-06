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▲湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》成本太高，據稱超過3億美元，就算全球票房近6億美元，還是讓派拉蒙影業虧大錢。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯往後未必會再主演《不可能的任務》片及，蛋該系列持續拍下去，他就持續能從中分到紅利。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯選對片酬計算方式，讓《不可能的任務：最終清算》為他大賺一筆。（圖／摘自IMDb）

湯姆克魯斯在好萊塢紅足30年，屢屢創下票房佳績，然而他最近兩部《不可能的任務》系列影片，都讓派拉蒙虧大錢，基於IP的絕佳價值，這系列電影仍不會壽終正寢，他就算不再主演，仍有機會因為合約議定的關係，繼續大賺錢。去年虧了不止一億美元的《不可能的任務：最終清算》，據《富比世》估計，讓湯姆克魯斯還賺進至少4600萬美元（約合台幣14.69億），登上年度最賺演員亞軍，就可以知道巨星在簽約時可獲得多大的保障。《富比世》近日公布全年度最賺錢演員排行榜，湯姆克魯斯收入高達超過台幣14億，榮登第2名，只輸給近年和Netflix密切合作的亞當山德勒。不過阿湯哥去年只有推出《不可能的任務：最終清算》這部電影，該片全球票房近6億美元，成本被估計高達3至4億美元，票房起碼要6至8億美元才有望回本（戲院分一半），這還不算宣傳費，因而片子讓派拉蒙大賠，可是湯姆克魯斯本身卻依舊大賺一筆，是拜他簽約時選擇先期總票房按比例分紅這種方式。這種計算酬勞的方法，不看電影會不會回本，只看票房數字來按比例分紅，所以像《不可能的任務：最終清算》賠大錢，根本沒有利潤來分紅，湯姆克魯斯如果選錯片酬計算的方法，很可能白忙一場，就因為他選了先期總票房分紅，電影大虧他還能大賺，不過派拉蒙也不是傻瓜，接下來《不可能的任務》可能先休息個幾年，再看用什麼樣的方法重啟，不見得會再由湯姆克魯斯領軍了。而湯姆克魯斯還有另一點做得聰明，《不可能的任務》原先是由1960年代的影集《虎膽妙算》改編，他拿到電影拍攝後，由自己的製作公司和派拉蒙合作，保有部分IP的權益，日後這系列要拍續集、拍番外篇或是前傳，只要用到IP名稱或內容，都少不了要讓他的製作公司分走部分紅利，這系列繼續往下拍，他就一直都有得賺，拍得越多賺得越多，就算不再當男主角也沒關係，這個系列不僅是他的代表作，也是他的經濟命脈之一。以往湯姆克魯斯這種等級的天王巨星，對於觀眾有很高的賣座吸引力，一打出他們的名字，就能保障片子有很大機會賺錢，然而近年來除了他踢到鐵板，李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》的賣座也失利，影片的成本過高、就算有很多觀眾捧場，也沒能由虧轉盈，《不可能的任務：最終清算》成本飆高到3至4億美元，實在令人咋舌，若是預算嚴格把關，就不至於落得大賠錢的下場。