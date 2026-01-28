我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯姆克魯斯（右）與潘妮洛普克魯茲（左）曾經合演《香草天空》，被傳假戲真做交往了一陣子。（圖／摘自IMDb）

▲妮可基嫚（右四）出席香奈兒的巴黎時裝秀，恰巧與潘妮洛普克魯茲（左二）同場，彼此之間卻隔著很多人，也沒有互相對視、接觸。（圖／美聯社／達志影像）

▲妮可基嫚（如圖）出席香奈兒的巴黎時裝秀，卻遇上過去傳介入她和湯姆克魯斯婚姻的第三者。（圖／美聯社／達志影像）

▲潘妮洛普克魯茲曾是好萊塢緋聞不斷的桃花女，這10多年來卻變成賢妻良母。（圖／美聯社／達志影像）

演藝界說小不小、說大也不大，常常繞了一大圈，彼此都能夠扯上關係，就像兩位金獎得主妮可基嫚與潘妮洛普克魯茲，看似沒明顯交集，其實多年前妮可基嫚與湯姆克魯斯婚姻破裂，阿湯拍攝中的《香草天空》女主角小潘潘盛傳是第三者，儘管她與阿湯也是分手收場，和妮可之間始終沒破冰。日前兩人不約而同出席香奈兒在巴黎的時裝秀，繼續保持安全距離，不接觸、互不搭理。好萊塢在千禧年時冒出一堆正在走紅、被力捧的「發電機」，每拍新片都會被傳緋聞，來自西班牙的潘妮洛普克魯茲就是其中之一，當年她與安潔莉娜裘莉堪稱美國影壇人妻最聞之色變的恐怖份子，大家都怕另一半跟她們合作會被勾走。小潘潘與湯姆克魯斯的緋聞一度炒到人盡皆知，由於阿湯和妮可才離婚沒多久就另有新歡，各方合理懷疑小潘潘從中介入。不過這20多年下來，湯姆克魯斯的緋聞女友都換了好幾位，一度還又娶了下一任的「湯嫂」凱蒂荷姆絲、生了女兒舒莉又離婚，妮可基嫚也與鄉村歌王齊斯艾本生了兩個女兒後，在最近宣告離異。倒是小潘潘和自家西班牙的影帝哈維爾巴登擦出火花，結婚生子後到現在都很穩定，新生代觀眾甚至不一定知道，她曾經是好萊塢緋聞不斷的桃花女。只是妮可基嫚與潘妮洛普克魯茲之間的心結似乎沒有完全消除，就算同場撞個正著，而且以她們的重量級地位，都被安排在第一排看秀，兩人中間還是夾著一堆人，完全沒有眼神對視或是交談的可能。而她們也各自和在場其他女星合照，顯示自己不會完全不理旁人，卻更顯得她們把對方當空氣有點詭異。好萊塢的緋聞有時候純粹只是為了幫片子製造話題，不一定是真的，可是妮可基嫚與潘妮洛普克魯茲過了20多年還無法交談，似乎透露了蛛絲馬跡。