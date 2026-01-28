我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德點評阿湯哥（如圖）在《不可能的任務：鬼影行動》中的攀登技術。（圖／YouTube@GQTaiwan）

美國攀岩界傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在本月25日挑戰赤手攀登台北101，僅花91分鐘就攻頂，畫面透過Netflix全球轉播後引發熱議。而霍諾德過往言行也都被翻出來討論，他曾在訪問中解析電影中演員們的攀登技術，其中阿湯哥湯姆克魯斯（Thomas Cruise），在《不可能的任務：鬼影行動》中，戴磁吸手套的攀登片段，也被拿出來點評，不過霍諾德直接吐槽「那個手套超不真實」。霍諾德成功登頂台北101後，他過往片段也都被翻出，他曾在2021年接受《GQ Taiwan》的訪問時，解析電影中演員們的攀登技術。其中阿湯哥在《不可能的任務：鬼影行動》中，戴磁吸手套攀登世界第一高樓、杜拜哈里發塔片段也被翻出，他認為阿湯哥的技術是V4等級，「你要爬到112層樓才能休息，等於同樣的V4抱石動作連續112次，那會很操、讓你非常累」，但他隨後開玩笑直呼：「當然他是不會累的，他是湯姆克魯斯」。他也提到阿湯哥背貼牆，用腳部頂住固定身體的畫面，他說這是合理的攀岩姿勢，但不適用於哈里發塔，因為背部接觸面太小，背不可能均勻施力，會把整個軀幹往下拉，「以一個經驗者來說，我可以直接破梗，那真是不可能的任務，拍起來是真的很帥，但我們還是要回到現實面」，除此之外，他也大讚很多動作都非常真實。霍諾德也表示自己很愛這部電影，但吐槽說手套超不真實，「若是真有那種手套，這段就更棒了」，看起來自己很想要一個，不過在成功赤手攀登101後，霍諾德應該不太需要了。霍諾德的專業評論，再度引發網友討論，「可見阿湯哥的電影都有參考實際技巧，不是隨便亂拍」、「某種程度上霍諾德也是細節控，他精算著攀岩的每一個步驟就是風險管理」、「所以這部叫《不可能的任務》，我們阿湯哥也真的夠悍了」、「阿湯哥以前也徒手爬過岩壁，所以是真的有練過攀岩」。霍諾德在25日花了91分鐘就成功攀至台北101最高處，態度從容站在避雷針旁邊，他環顧四週，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面。然而，霍諾德挑戰徒手攀登台北101成功，也寫下攀登歷史新頁，成為繼法國蜘蛛人亞倫．羅伯特（Alain Robert）後，第二位登頂台北101的人、也是第一位徒手攀登攻頂台北101的挑戰者。