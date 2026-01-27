我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（右）攻頂101，吳建豪（左）貼出兩人合照為他道賀，眼尖粉絲發現，霍諾德的手臂爆筋，手指也超粗，真的是練習到位的攀岩家。（圖／翻攝自吳建豪IG@vannesswu）

霍諾德（Alex Honnold）日前以91分鐘徒手攻頂台北101，震撼全球，台灣演藝圈男神吳建豪（Vanness Wu）也秒變小粉絲。吳建豪在社群平台發文祝賀，並曬出兩人難得的合照，沒想到這張跨界同框照意外引發熱議，粉絲將焦點鎖定在霍諾德的手上，驚見他那一雙佈滿青筋、指節異常粗壯的雙手，與身旁的吳建豪形成驚人對比，讓粉絲忍不住驚呼：「這就是攀岩之神的手，爆筋得太猛了！」吳建豪在貼文中難掩對這位傳奇人物的崇拜，他以英文寫道：「恭喜Alex Honnold完成另一項歷史性的徒手獨攀！這真的極具啟發性，同時也讓人緊張到極點。」他更盛讚霍諾德的攀登過程是「純粹的藝術」，並送上祝福：「願上帝繼續保佑你所有的挑戰。」兩位男神的合影讓粉絲發現了攀岩家的手臂有多驚人。吳建豪平時已是健身有成之人，但在鏡頭前，霍諾德那雙長期抓握岩壁的手顯得格外搶眼，他的手指不僅比一般人粗大許多，手背上的血管更是清晰凸起，呈現「爆筋」狀態，充滿了野性的力量感。「神之手」的特寫，也讓原本只看到帥氣合照的粉絲們，更加深刻體會到這位世界頂尖攀岩家背後所付出的驚人鍛鍊。