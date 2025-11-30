我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯姆克魯斯在第一部片《無盡的愛》，看起來並不起眼，角色也不討喜。（圖／摘自IMDb）

▲《熄燈號》中的主角是年紀輕輕已是奧斯卡得主的提摩西赫頓（左起），湯姆克魯斯與西恩潘都是陪襯。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯（左）在《小教父》拍攝前的紐約試鏡階段，和羅伯洛（右）同住一房，卻對經紀人以老練的語氣抱怨，那時就把自己當大牌在經營。（圖／摘自IMDb）

▲演出《保送入學》時，湯姆克魯斯怒力減重再增加嬰兒肥，把自己變成俊俏的高中少年郎，如願擁有了第一部主演的賣座大片。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯拍《捍衛戰士》才學會騎重型機車，對於角色的準備都是來真的。（圖／摘自IMDb）

在好萊塢走紅將近40年、本月分終於擁有自己第一座奧斯卡小金人的湯姆克魯斯，並非一開始就一帆風順，甚至還曾經被認為「外型不夠突出」，但他追求成功的意志超堅決、不僅全副精力都放在拍片與宣傳工作上，從年輕時期就把自己當成大牌在經營，終於把條件比他更好的同期小生一一拋在腦後，成為最後最走紅的大贏家。湯姆克魯斯進入電影界的第一部片，是至今還讓觀眾留有印象的《無盡的愛》，當年主打的是紅透半邊天的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲，布魯克扮演一位和男同學陷入瘋狂熱戀的女生，爸媽與哥哥都阻止她與男友相愛，甚至不讓他們見面。男孩後來誤信損友讒言，想要假造失火，再佯裝把她與家人們都救出來，扭轉她爸媽對他的印象，不料卻弄假成真，因此被關進監獄。湯姆克魯斯飾演的就是這位出餿主意的損友，出場沒幾分鐘，角色也不討人喜歡。《無盡的愛》被美國影評人詬病，卻因為布魯克當紅的號召力，賣座仍然理想，卻沒多少人注意湯姆克魯斯這個小配角。之後他在《熄燈號》演一位狂熱的軍校學生，陪襯因為《凡夫俗子》榮登奧斯卡最佳男配角的提摩西赫頓，那時的提摩西俊秀又會演戲，湯姆克魯斯則嬰兒肥都未消除，體態和長相都不夠吸引人，因此影壇巨導法蘭西斯柯波拉在籌拍《小教父》，需要7、8個年輕男星合演，湯姆克魯斯完全跟戲分最重的角色沾不上邊，爭取的仍是片中的配角。當片子的洛杉磯試鏡告一段落後，被相中的人還要到紐約繼續下一階段的試鏡，那時劇組為大家都安排住在歷史悠久又著名的五星級「廣場大飯店」，就是《小鬼當家2：紐約迷途記》麥考利克金碰上川普的那間豪華大飯店。那時包括羅伯洛、湯瑪斯豪威等人都覺得超級幸運，在廣場大飯店裡又打又鬧，盡情享受難得入住五星級大飯店的尊崇，湯姆克魯斯卻是立刻跟經紀人抱怨：「他們要我們合住一間房。」羅伯洛形容，他的口氣很像50多歲的人在跟自己的股票經紀講話一樣。當年的湯姆克魯斯自己的經濟能力根本負擔不起廣場大飯店的費用，有劇組安排他免費住進去，正常人都應該又驚又喜，並且盡量享受，他卻將自身看成像一線Ａ咖巨星一般，沒辦法和別人共享房間，更覺得他們開心吵鬧影響到自己對於試鏡的準備。羅伯洛坦言：「那時我就覺得這小子是來真的。」《小教父》裡，派屈克史威茲、羅伯洛、湯瑪斯豪威演3兄弟，演小弟的湯瑪斯豪威是片中戲分最多的主角，湯姆克魯斯演他們的好友，戲分和他們相較少很多，扮相也比他們不起眼，在一場吃蛋糕的場面，湯姆克魯斯可以為了拍攝需要一口氣吞了好幾塊蛋糕，拍到最後都差點吐出來，就算不是主角，該付出的心血一點都不打折扣。此時幸運之神終於來敲門，原本相中提摩西赫頓的《保送入學》，因提摩西推辭，湯姆漢克斯、米高福克斯、尼可拉斯凱吉等一堆男星試鏡後，由湯姆克魯斯獲選為男主角，他先是一週鍛鍊7天、減掉快5公斤，再馬上吃一堆高熱量食物，吃到「嬰兒肥」重新回到臉上，藉此說服觀眾他才是個高中剛畢業的大男生。就因為《保送入學》在北美登上票房冠軍，湯姆克魯斯有了首部個人主演的賣座熱片，後來《捍衛戰士》導演東尼史考特才會在男主角人選懸而未決時，想到《保送入學》而考慮湯姆克魯斯，湯姆克魯斯同樣也不是《捍衛戰士》的第一人選，可是10幾個男星都跟這角色擦身而過，最後就落到湯姆克魯斯的頭上。本來他並不會騎重型機車，為了《捍衛戰士》特別請人教他，就這樣練到會，後來他的電影常出現騎重機的場面。他也會在片場設法讓自己停留在角色中，包括不讓其他演員喊他的本名、他也會喊其他人在片中的角色名，達到他想要的效果。就算再多人覺得他的方法都有些太極端，他卻不以為意，一路以來都沒有改變。