▲好萊塢名導羅伯萊納（左）與妻子蜜雪兒（右）被發現陳屍家中，遭到刺殺身亡，後來兩人的兒子尼克被逮捕，讓演藝界為之震驚。（圖／摘自 IG@demimoore)

▲湯姆克魯斯（如圖）被傳主動聯絡前妻妮可基嫚，兩人都對彼此共同的導演好友羅伯萊納和妻子遭到兒子殺害傷心不已。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆克魯斯（左起）、羅伯萊納、黛咪摩爾與凱文貝肯，曾經一起合作《軍官與魔鬼》。（圖／摘自 IG@demimoore)

▲妮可基嫚（如圖）與前夫湯姆克魯斯被傳近日已破冰、再度恢復聯絡。（IG@nicolekidman）

曾是好萊塢最受矚目「神仙眷侶」的湯姆克魯斯與妮可基嫚，自從2001年震驚全球的離婚宣告後，私下幾乎再也沒聯絡，甚至傳出阿湯哥因宗教信仰與妮可形同陌路。然而《當哈利碰上莎莉》、《一路玩到掛》名導羅伯萊納與妻子蜜雪兒被兒子尼克刺殺身亡的悲劇，卻成了他們世紀破冰的契機，傳阿湯哥主動聯絡妮可，兩人都為昔日交情甚篤的羅伯與蜜雪兒慘遭不幸、哀傷不已。根據歐美娛樂新聞網站報導，橫亙在湯姆克魯斯與妮可基嫚之間1／4世紀的冰牆，竟因慘絕人寰的血案而意外崩塌。羅伯萊納曾執導阿湯哥主演的《軍官與魔鬼》，彼此建立深厚情誼，他不但視羅伯為事業導師，更當羅伯是見證他與妮可甜蜜婚姻的親密友人，阿湯＆妮可、羅伯＆蜜雪兒，兩對夫妻差不多同時間養育子女，有更多的機會相約出遊，交情大躍進。羅伯和蜜雪兒的噩耗，震驚好萊塢，據知情人士透露，阿湯哥在得知這個消息後，罕見地放下矜持，主動撥了妮可基嫚的電話，而彼此通話不只是為了哀悼摯友，更有幾分對於「人生無常」深刻體會後的一種理解。當年湯姆克魯斯與妮可基嫚離婚後，她贏得好萊塢多數人的同情，很快就以《時時刻刻》登上奧斯卡影后寶座，彼此後來都有一段失敗的婚姻，也都在婚姻中生了女兒，可是兩人領養的一雙子女康納與伊莎貝拉，只與阿湯哥保持親子互動，與妮可不再見面，妮可曾經抱怨被前夫壟斷了與孩子們接觸的機會，那時外界根本無法預期有朝一日，兩人有機會破冰。湯姆克魯斯與妮可基嫚離婚後心結仍很深，妮可近年在訪談中對前夫曾閉口不提，或僅以「那段生活」帶過，雙方繼續保持距離，可是歐美娛樂網站稱阿湯哥此次主動聯繫妮可，無疑向外界釋放一個訊號：在死亡與悲劇面前，再深的心結似乎也顯得微不足道。儘管影迷們紛紛敲碗希望看到兩人能面對面「世紀大和解」，但業界人士多半持保留態度。這通電話或許是基於對老友的尊重與哀悼，是湯姆克魯斯與妮可基嫚透過通話，各自治療失去羅伯萊納夫妻傷痛的步驟，要說他們已經完全拋下對彼此的心結，真的為時尚早，他們能否真正重拾友誼、甚至在未來能同台？恐怕觀眾還得繼續看下去。