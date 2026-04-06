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高雄正義市場疑似食物中毒事件持續擴大！衛生局已接獲10家醫療院所通報，共計134人受影響，由於受害者通報人數不斷攀升，多家醫院不斷有民眾前往就醫，此事件引起檢方高度關注，檢方強調業者販售食品已涉及刑事責任，由檢察長黃元冠親自點將，指派民生專組主任檢察官深入正義市場調查中。有網友在社群平台發文，全家6人食用購自一處市場攤位的春捲後，相繼出現身體不適、腹瀉不止，5日凌晨趕往醫院急診，發現現場還有十多人也是因為吃了同一家春捲而上吐下瀉。高雄地檢署指出，6日上午接獲市府衛生局透過「大高雄地區民生犯罪聯繫平台」通報，指4月5日某市場發生的春捲集體中毒案，受害人數有異常增加趨勢。檢察長黃元冠得知後，考量受害者生命、身體及健康遭受重大威脅，認為業者行為已觸犯《食品安全衛生管理法》刑事責任，隨即指示嚴查。為了確保民眾食安，雄檢6下午2點左右，指派民生犯罪專組主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹，率領高雄市刑大及苓雅分局，協同衛生局組成聯合調查小組，直奔涉案春捲攤位及營業場所進行地毯式搜索。據了解，檢方目前已扣留相關行政調查資料，將針對食材來源、存放環境及加工過程進行全面追查，釐清業者是否涉及故意或重大過失。雄檢嚴正強調，針對危及民生安全的食安案件絕對「零容忍」，必將追究相關刑事責任，捍衛高雄市民「吃得安全」的權利。衛生局指出，經初步流行病學調查，該攤商販售食品存在重大疑慮，已對消費者健康造成威脅。為防止疫情擴大，稽查人員昨（5）日前往現場，依法要求業者暫停作業並停止販售。衛生局依《食品安全衛生管理法》相關規定，認定情節重大，對業者加重裁罰新台幣36萬元，並已將全案移送地檢署偵辦。