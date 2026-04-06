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農業部今（6日）宣布，接獲世界動物衛生組織（WOAH）核可台灣列為非洲豬瘟非疫區，台灣再度成為亞洲唯一口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟非疫國。對此總統賴清德表示，這項成果屬於所有堅守崗位、共同付出的每一位夥伴。衷心感謝養豬業者、行政團隊、防檢疫人員，以及投入其中的專家學者，同時也要感謝全體國人每次出入境的配合，正因為大家的齊心協力，台灣才能以團結跨越種種挑戰，「讓台灣豬，繼續在世界飄香！」賴清德發文表示，世界動物衛生組織已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。能在短時間內通過嚴謹審查，來自國內長期累積的制度與專業。從監測到應變、從邊境到產業端，台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。賴清德說，這項成果，屬於所有堅守崗位、共同付出的每一位夥伴。衷心感謝養豬業者、行政團隊、防檢疫人員，以及投入其中的專家學者。因為各位的專業與堅持，才能成功守護台灣豬。同時自己也要感謝全體國人。每一次出入境的自律配合、每一份對防疫工作的理解與支持，都是這道防線不可或缺的一部分。最後賴清德強調，正因為大家的齊心協力，台灣才能以團結跨越種種挑戰。未來政府會持續強化防疫韌性，穩健推動產業走向國際，「讓台灣豬，繼續在世界飄香！」