美伊戰爭又出現轉機，根據《路透社》最新報導，美國和伊朗已收到1份由巴基斯坦制定的「結束敵對計劃」，若雙方同意，最快就能在今（6）日生效並重新開放荷姆茲海峽。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示「美股夜盤先往上噴，明天台股清明向上變盤？」
財經作家狄驤表示，《路透社》報導，伊朗和美國已收到停戰方案，根據該提議，停火將立即生效，荷姆茲海峽將重新開放，並有15至20天的時間來完成更廣泛的解決方案。
狄驤指出，這項暫定名爲「伊斯蘭堡協議」的交易將包括一個針對該海峽的區域框架，最終將在伊斯蘭堡進行面對面談判，而美股夜盤也因此先往上噴，「明天台股清明向上變盤？」
狄驤表示，雙方停戰是好消息，但仍有很多不確定性，面對這些動盪，較安全的方式是汰弱留強，最近的強勢族群以矽光子和半導體設備為主。
狄驤也接著說，不過汰弱留強還不夠，更重要的是透過正確的應對方法，以及瞭解企業與產業的發展，才有望提升勝率與投資信心。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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狄驤指出，這項暫定名爲「伊斯蘭堡協議」的交易將包括一個針對該海峽的區域框架，最終將在伊斯蘭堡進行面對面談判，而美股夜盤也因此先往上噴，「明天台股清明向上變盤？」
狄驤表示，雙方停戰是好消息，但仍有很多不確定性，面對這些動盪，較安全的方式是汰弱留強，最近的強勢族群以矽光子和半導體設備為主。
狄驤也接著說，不過汰弱留強還不夠，更重要的是透過正確的應對方法，以及瞭解企業與產業的發展，才有望提升勝率與投資信心。
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