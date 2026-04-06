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清明連假後台股面臨關鍵支撐考驗，上週四（2日）受美國前總統川普演講影響，盤勢由紅翻黑，終場下跌602.39點，收在32572.43點，即將上演「季線保衛戰」。法人認為，在外部不確定因素干擾下，短線指數波動加劇，不過若回測關鍵支撐，反而可視為中長線布局契機，市場焦點也逐步轉向基本面與產業成長題材。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，近期全球金融市場走勢高度受美伊戰事與油價影響，台股亦隨國際局勢劇烈震盪。若今年第四季油價回落至75美元以下，而非維持在110美元高檔，本波油價上漲預估將推升未來12個月全球通膨約0.8個百分點，並影響GDP約0.4%。她認為，從歷史經驗來看，地緣政治衝突對股市多屬短期干擾，台股若回測季線，反而是中長線布局的良機，尤其台灣科技產業基本面仍具支撐。野村投信表示，短線漲幅擴大後，不排除出現震盪整理，但在AI資本支出動能未見鬆動下，台股中期多頭格局仍可望延續，操作策略將回歸「選股重於選市」。其中，低軌衛星產業受惠於全球通訊需求成長，加上市場對SpaceX潛在上市題材的期待，長線趨勢看好，投資人可把握拉回布局機會。元大投顧則從技術面提醒，台股自3月19日跌破月線後，月線已轉為上方反壓，後續須觀察能否有效突破；籌碼面方面，3月外資賣超逾8000億元，融資餘額仍處高檔，顯示籌碼趨於分散，市場不確定性升高。永豐投顧分析，市場原先預期美伊衝突將趨緩，但在川普演說後，停戰預期降溫，油價續強，使市場情緒轉趨保守。由於雙方談判仍存在重大分歧，短期內恐難達成共識，市場可能維持2至3週震盪整理格局。在此情況下，指數短期大幅上攻機率不高，較可能在季線附近反覆整理。