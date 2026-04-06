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▲菲律賓變裝皇后Misua睡夢中離開人世。（圖／IG@themisua）

菲律賓變裝圈傳出震撼噩耗！原定參加節目《菲律賓變裝皇后秀》第4季的變裝皇后Misua，於4月2日清晨在睡夢中猝逝，得年27歲，由於當時節目才剛開拍，參賽名單尚未正式公開，製作單位也發聲證實死訊，宣布緊急暫停第4季拍攝，以照顧受影響的參賽者與工作人員。Misua是來自菲律賓卡加延德奧羅的新生代變裝表演者，擁有長達8年的演出資歷，她不只是舞台上風格鮮明的Drag Queen，私下本業更是一名平面設計師，擅長將時尚、藝術與自我表達結合在作品中，從服裝、髮型、指甲、道具到視覺內容，幾乎都由她親自操刀，創作能量相當驚人。然而，這位備受看好的新星，卻在正式登上《菲律賓變裝皇后秀》第4季前夕驟然離世，Misua原本已進入第4季錄影流程，節目也才剛開始拍攝不久，為此製作公司World of Wonder與節目組聯合發聲證實，聲明中寫道：「我們懷著沉痛心情宣布，原定參加第4季的才華洋溢皇后Misua，於4月2日早晨在睡夢中離世。她為身邊的人帶來光芒、藝術與喜悅，我們將深深懷念她。」由於噩耗來得太突然，製作單位也火速宣布暫停《菲律賓變裝皇后秀》第4季錄製，強調目前最重要的是照顧與支持所有受影響的參賽者及工作人員，節目原本已進入初期錄影階段，事件不僅重創參賽者情緒，也可能影響整季後續播出安排。至於死因部分，目前家屬與製作單位皆未對外公布具體原因，僅透露Misua是在睡夢中安詳離世，讓許多粉絲感嘆，他都還沒能在國際舞台發光，人生就提前謝幕，令人感到非常可惜。