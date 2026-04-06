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記憶體模組廠宜鼎自結3月營收為新台幣56.72億元，累計第1季營收131.83億元，皆創下歷史新高。宜鼎表示，出貨量增加及銷售單價上漲，是推升3月和第1季營收創高的主要動能。宜鼎3月營收為新台幣56.72億元，月增35.75%，較去年同期增加484.78%；累計第1季營收131.83億元，季增1.74倍，年增403.39%，已達2025年度總營收142.61億元的92.44%。宜鼎先前表示， 隨著人工智慧（AI）應用加速落地，今年AI系統業績可望倍數成長，此外，固態硬碟（SSD）也是今年營運主要成長動能。因應客戶需求遠大於供給，宜鼎開始宜蘭三廠設計規劃。公司董事長簡川勝上月底指出，目前訂單能見度已一路延伸至2027年，且客戶需求遠超供給，缺口規模難以傳統百分比衡量。針對宜鼎股價走勢，外資看好後續營運漲幅顯著，不過也點出留意兩大風險，為記憶體價格漲幅低於預期，以及高毛利訂單的進展慢於預期，目標價則是上看1385元。