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被稱為「紀州唐璜」的日本和歌山富豪野崎幸助，在2018年5月在自宅離奇死亡，死因竟是急性甲基安非他命中毒致死，與她相差55歲的前AV女優妻子須藤早貴才剛與他新婚3個月，遭檢方認定嫌疑重大，以殺人罪起訴，但半個月前二審再度被判無罪，檢察官不服，今日向最高法院提出上訴。根據每日新聞報導，野崎幸助身亡時77歲，須藤早貴被指控於2018年5月24日，在田邊市野崎的住處內，以某種方式讓野崎口服安非他命並致其死亡，因而以殺人罪及違反《安非他命取締法》遭到起訴。該案在一審判決時，須藤早貴被判無罪，當時的審判長福島惠子在判決理由中表示，野崎服用興奮劑的時段相當長，無法推認是由須藤給他服用興奮劑，無法完全排除他自行服用過量的可能性。然而，檢方指出須藤早貴曾購買安非他命，並曾在手機搜尋「完美犯罪」、「安非他命死亡」等關鍵字，且與毒販接觸，但須藤早貴堅稱自己沒有殺人，還稱是野崎委託他購買安非他命。須藤則辯稱，搜尋那些關鍵字是因為「喜歡研究奇特案件」二審大阪高等法院在2026年3月的判決指出，在不讓野崎產生懷疑或不適感的情況下，使其攝取超過致死量的安非他命並非易事，且一審認為「前妻從毒販處取得的物品可能並非安非他命」的判斷，不能說是錯誤，因此仍判處無罪，駁回檢方的上訴。大阪高等檢察廳在二審持續判處無罪後，決定繼續上訴。大阪高檢次席檢察官畑中良彥4月6日表示，「為了在上訴庭中求得適正判決，我們提出上告申請。」須藤早貴是前AV女優，曾至少拍過300mium-119、siro-3202、200gana-1489、241garea-381等4部成人影片，在案件被披露後作品被搜出，還一度攻佔素人女優榜的熱門銷量第一名。