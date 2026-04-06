自從美國總統再度上任後，每年清明前後，全球金融市場似乎總會迎來重大事件，去年是對等關稅掀起全球股市動盪，今年則轉為美伊衝突升溫，國際情勢再度緊繃。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出川普三部曲就是：驚嚇、驚奇到驚喜！
謝金河指出，川普2.0，每年的這個時候，世界都有大事！去年是對等關稅宣布，今年是伊朗。這幾天世界的焦點都在美國動員一切力量搶救一位滯留在伊朗的上校武器官，這是美國精神，也是美國最偉大的力量。
謝金河回想去年的這個時候，4月2日川普拿著手板，大聲唸出每個國家的稅率，台灣和印尼都是32%、越南46%，對等關稅揭開序幕。那時美國道瓊工業指數在4月3日重挫1679點，次日又跌2231點，第三天又跌349點，指數一下子跌至36611.78點、標普指數跌至4835.04點，費城半導體跌至3388.62點。
去年4月美國股市帶動全球股市崩跌，台灣正值清明連假，大家都焦慮地在等候4月7日一大早的股市開盤，當時夜晚，有府院高層來電詢問明天台股會怎樣？謝金河表示，至少開盤就跌2000點以上，大多數的公司都會跌停板。當時政府高層問他要不要護盤？他說不用！護盤沒有用。
謝金河也回憶，去年4月7日他在阿里山車站準備搭福森號，同行的朋友都很關切股市會怎樣？他表示今天不必看盤，因為幾乎所有的股票開盤就躺平，而且一價到底。果然火車開動，他就看到台股全面重挫，加權指數大跌2065.87點，跌幅9.7%；次日再跌772.4點，到了9日又跌1068.19點，當時台股連跌三天。
當時大家也很關注的台積電股價走勢，去年4月7日一開盤848元，一價到底；次日跌32元，到816元；到9日又跌31元，出現最低價780元，這是最好的買點。而這個時候台大管理學院副教授邱宏仁出來說台積電跌破500元，魏哲家要下台！後來成為話題。
謝金河指出，為了穩定大家的信心，他說台積電800元以下是最好的買點。而這個時候，張錫接受媒體訪問時表示，這是川普的人造熊市，逢低可以找買點！謝金河認為在危機中，看見張錫的勇氣。
今年的春假結束了，謝金河表示，明天是4月7日台股重挫一週年，這次是伊朗牽動的世界變局。去年全球股市崩盤，川普在他的自媒體告訴大家「Strong Buy！」他宣布給各國豁免90天和美國恊商關稅，從此股市轉危為安。這也呼應了一開始他說的川普三部曲：驚嚇、驚奇到驚喜！
謝金河表示，這次川普不停地在叫板，要伊朗來談判，川普也拉高威脅的口徑，全球股市看著油價在擺盪，川普接下來會給大家驚嚇？或者是驚喜？
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謝金河回想去年的這個時候，4月2日川普拿著手板，大聲唸出每個國家的稅率，台灣和印尼都是32%、越南46%，對等關稅揭開序幕。那時美國道瓊工業指數在4月3日重挫1679點，次日又跌2231點，第三天又跌349點，指數一下子跌至36611.78點、標普指數跌至4835.04點，費城半導體跌至3388.62點。
去年4月美國股市帶動全球股市崩跌，台灣正值清明連假，大家都焦慮地在等候4月7日一大早的股市開盤，當時夜晚，有府院高層來電詢問明天台股會怎樣？謝金河表示，至少開盤就跌2000點以上，大多數的公司都會跌停板。當時政府高層問他要不要護盤？他說不用！護盤沒有用。
謝金河也回憶，去年4月7日他在阿里山車站準備搭福森號，同行的朋友都很關切股市會怎樣？他表示今天不必看盤，因為幾乎所有的股票開盤就躺平，而且一價到底。果然火車開動，他就看到台股全面重挫，加權指數大跌2065.87點，跌幅9.7%；次日再跌772.4點，到了9日又跌1068.19點，當時台股連跌三天。
當時大家也很關注的台積電股價走勢，去年4月7日一開盤848元，一價到底；次日跌32元，到816元；到9日又跌31元，出現最低價780元，這是最好的買點。而這個時候台大管理學院副教授邱宏仁出來說台積電跌破500元，魏哲家要下台！後來成為話題。
謝金河指出，為了穩定大家的信心，他說台積電800元以下是最好的買點。而這個時候，張錫接受媒體訪問時表示，這是川普的人造熊市，逢低可以找買點！謝金河認為在危機中，看見張錫的勇氣。
今年的春假結束了，謝金河表示，明天是4月7日台股重挫一週年，這次是伊朗牽動的世界變局。去年全球股市崩盤，川普在他的自媒體告訴大家「Strong Buy！」他宣布給各國豁免90天和美國恊商關稅，從此股市轉危為安。這也呼應了一開始他說的川普三部曲：驚嚇、驚奇到驚喜！
謝金河表示，這次川普不停地在叫板，要伊朗來談判，川普也拉高威脅的口徑，全球股市看著油價在擺盪，川普接下來會給大家驚嚇？或者是驚喜？