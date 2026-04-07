我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰事未歇，投資人持續評估戰爭結束前景，並押注美伊戰爭能盡快告終，美股週一（6日）溫和收高，標普500指數、那斯達克指數連續第4個交易日上漲，道瓊工業指數則收升165點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國、伊朗和居中斡旋國正在討論一項為期45天的停火協議，旨在永久結束戰爭，儘管在週二「最後期限前」達成協議的可能性並不高，川普還威脅要摧毀伊朗的發電廠、橋樑等基礎設施，但市場仍有部分人相信，停火協議正在商討中，所以依然願意爲了「局勢終將緩和」的預期重新定價。6日收盤，美股道瓊工業指數上漲165.21點或0.36%，收46669.88點；科技股為主的那斯達克指數上漲117.16點或0.54%，收21996.34點；標普500指數上漲29.14點或0.44%，收6611.83點；費城半導體指數上漲82.72點或1.06%，收7916.10點。油價部分，WTI西德州原油（WTI）每桶收報112.41美元，漲幅為0.78%；布蘭特原油期貨每桶收報109.77美元，漲約0.68%。