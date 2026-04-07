清明前後天氣變化劇烈，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（7日）、明兩天鋒面再度南下，中部以北將轉為局部陣雨或雷雨型態，甚至可能伴隨強對流發展，白天北台灣轉涼；但隨著鋒面減弱、南方暖空氣增強，周後期天氣將明顯回穩，各地白天高溫上看盛夏等級，溫差與體感變化大，民眾需特別留意。
今、明鋒面南下又變天！中部以北轟雷雨 北台灣轉涼
吳德榮指出，昨日各地高溫普遍落在29至34度之間，體感偏熱；今日清晨觀測顯示，鋒面雲系仍滯留在北部海面，並伴隨降水回波，但本島尚未明顯降雨，截至清晨5時02分，各地平地低溫約17至20度，早晚仍略有涼意。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至明（8）日清晨鋒面將再度南下，中部以北地區轉為局部陣雨或雷雨天氣，需防範強對流發展，可能出現雷擊、強陣風與瞬間強降雨等劇烈現象，增加致災風險；南部地區則偶有局部短暫降雨機會，同時北台灣氣溫也會明顯轉涼。
溫度方面，今日各地區預測為北部18至25度、中部19至28度、南部19至32度、東部18至31度。進一步觀察模式變化，明日白天起鋒面逐漸減弱，各地降雨趨緩，但仍有零星短暫降雨機率，整體天氣轉為穩定，氣溫同步回升，白天感受偏熱。
下週三另一波鋒面接近！關島東南方海域可能出現熱帶擾動
展望後續天氣，週四至下週二（9日至14日）受南方氣團影響，鋒面北抬至長江流域，台灣將進入一段相對穩定期，各地晴到多雲為主，白天氣溫明顯升高，甚至有「熱如盛夏」的感受，需注意防曬與補充水分，避免中暑風險。
至於下週三、四（15、16日）則有微弱鋒面接近，但影響程度有限，天氣變化不大。另外，各國模式持續觀測顯示，週末起關島東南方海域可能有熱帶擾動發展，雖然路徑仍存在分歧，但目前評估對台灣沒有威脅，也符合過往「4月颱風不侵台」的氣候統計趨勢。
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吳德榮指出，昨日各地高溫普遍落在29至34度之間，體感偏熱；今日清晨觀測顯示，鋒面雲系仍滯留在北部海面，並伴隨降水回波，但本島尚未明顯降雨，截至清晨5時02分，各地平地低溫約17至20度，早晚仍略有涼意。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至明（8）日清晨鋒面將再度南下，中部以北地區轉為局部陣雨或雷雨天氣，需防範強對流發展，可能出現雷擊、強陣風與瞬間強降雨等劇烈現象，增加致災風險；南部地區則偶有局部短暫降雨機會，同時北台灣氣溫也會明顯轉涼。
下週三另一波鋒面接近！關島東南方海域可能出現熱帶擾動
展望後續天氣，週四至下週二（9日至14日）受南方氣團影響，鋒面北抬至長江流域，台灣將進入一段相對穩定期，各地晴到多雲為主，白天氣溫明顯升高，甚至有「熱如盛夏」的感受，需注意防曬與補充水分，避免中暑風險。
至於下週三、四（15、16日）則有微弱鋒面接近，但影響程度有限，天氣變化不大。另外，各國模式持續觀測顯示，週末起關島東南方海域可能有熱帶擾動發展，雖然路徑仍存在分歧，但目前評估對台灣沒有威脅，也符合過往「4月颱風不侵台」的氣候統計趨勢。