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民進黨在台北市長人選方面，傳出考慮知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區立委沈伯洋。對此，台北市議員鍾小平認為，台北市民水準很高，偏好「謙謙君子」或「窈窕淑女」來當市長，不過話鋒一轉，鍾小平也認為，沈伯洋出戰將會連累綠營新北市長參選人蘇巧慧的選情，甚至助攻蔣萬安選總統。鍾小平近日表示，台北市民富而好禮、水準很高，偏好「謙謙君子」或「窈窕淑女」的人來選市長，而且學歷、專業、體面、溫和，這些特質缺一不可，離開這個軸線將會「粉身碎骨」。鍾小平提到，台北市民喜歡長相體面、談吐優雅、講道理的中道路線，沈伯洋的「抗中保台」路線比較適合總統大選，若要在地方選舉開打意識形態之戰，「離心力太遠」，台北市不時興這一套，而且也會讓民進黨的小雞們很危險。鍾小平指出，是否推派沈伯洋？民進黨要再三思！恐怕會連動蘇巧慧一起倒楣，也會助攻國民黨人選李四川「由危轉安」，甚至成為助攻蔣萬安選總統的扶龍王第二。