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▲前員工公開指控攸惜關懷協會存在的職場黑幕。（圖／翻攝自Threads）

▲林立青是《做工的人》作者，當過工地監工，創立協會的宗旨是幫助無家者找到工作。（圖／翻攝自博客來）





林立青因寫下散文集《做工的人》被改編自同名電視劇，因此走紅，而他創立的「攸惜關懷協會」近日卻被前員工爆料，內部存在職場性騷擾、霸凌還有無預警解雇的爭議。對此，林立青寫下長文回應，表示協會內部確實有性騷擾事件發生，他們舉行性平會處理此事後，解僱了加害者，也就是協會內部的主要接案人，這也導致協會工作量減少，在入不敷出的情況下，他才選擇資遣員工。林立青的前員工日前在Threads留言爆料，「在作家林立青創辦的攸惜關懷協會這4年，從草創到嘗試站穩腳步，卻看到身邊多位女性同事們遭遇性騷與職場霸凌、被欺壓被迫害，鼓起勇氣上法院；也看到身邊3位男同事遭到被片面降薪、惡意資遣，因為要照顧小孩被調離穩定的出勤崗位，我發現我心中以為的驕傲不過是把造成別人內心傷痛的斧頭，我離職了，此生再也不為造神抬轎。」此言論將林立青推上風口浪尖，他5日發文回應，「協會的性平事件發生在2023年，一個女生說要離職，我追問後她說自己受到性騷擾，當下我請她先回去，保護不會再見到被申訴人，也保證她的安全」，他說自己事後立刻找來專家、律師召開性平會，也有通報主管機關，最後更解僱了加害者，基於考量受害人心情，才沒有再提此事。至於降薪與裁員問題，林立青表示，被解雇的加害者正是協會的主要接案人，他離開後導致協會工作量減少，團隊只能另外想方法開闢新工作，但仍入不敷出，這才導致其他領班的薪水受到影響，「領班主要工作收入依附於合作公司日薪天數，後續協會也曾繼續協調領班薪水的計算機制。但都沒有辦法開發足夠多的工作」，最終他們只好選擇裁員。林立青強調，自己提出的資遣方案優於勞基法，也給出了年終獎金，讓被資遣的員工過完年後再走，「由於這些都涉及當事人權益及隱私，我答應過女生不要曝光，更不該因為這些事情，影響他們現在的生活」。總而言之，林立青稱事件真相並非爆料者所述的那樣，這段長達2年的經歷也很難用一篇文章就概括，他只能言盡於此。但目前外界對於此事的看法呈現兩極討論，有的人力挺林立青，也有人替前員工抱不平，爭議持續延燒。