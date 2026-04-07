清明連假結束，今（7）日開工天氣將出現劇烈變化，中央氣象署表示，今天鋒面通過全台有雨，北台灣要注意大雨，周三（4月8日）雨勢趨緩，周四至下周日（4月9日至4月12日）各地多雲到晴。

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今天天氣：鋒面通過　開工全台有雨

4月7日今天的天氣，氣象署指出，鋒面影響、東北季風增強，北臺灣整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨，中部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部也有局部較大雨勢，南臺灣則有局部短暫陣雨或雷雨。

▲未來一周天氣先雨後晴，周二開工日鋒面影響全台有雨，周三後各地天氣逐漸轉好。（圖／中央氣象署）
▲未來一周天氣先雨後晴，周二開工日鋒面影響全台有雨，周三後各地天氣逐漸轉好。（圖／中央氣象署）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門

環境部提及，鋒面接近，清晨至上午受鋒面影響，中部以北降雨機率大，午後東北風增強，中南部位於下風處，稍有利污染物累積；金門上午有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

▲受到降雨、東北季風影響，周三前北台灣明顯降溫，周四後各地回歸暖熱的環境。（圖／中央氣象署）
▲受到降雨、東北季風影響，周三前北台灣明顯降溫，周四後各地回歸暖熱的環境。（圖／中央氣象署）
明天天氣：鋒面遠離台灣　降雨逐漸趨緩

4月8日明天的天氣，氣象署說明，周三鋒面很快遠離，清晨西半部雖然仍有降雨，但白天開始全台雨勢趨緩，普遍都是多雲到晴，僅東半部、各地山區有降雨情形。

一周天氣：進入少雨階段　氣溫狂飆30度

氣象署提及，周四至下周日環境轉乾，各地多雲到晴，進入降雨偏少的環境。周四起各地白天都有28至30度，南部更有30度以上，早晚則是受到「輻射冷卻」影響，台灣各地低溫落在18至24度，要留意較大的日夜溫差。

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