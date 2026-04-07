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民進黨在台北市長人選方面，傳出考慮知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區立委沈伯洋。對此，國民黨立委葉元之昨（6）日斷言，台北市長蔣萬安政績好，綠營才不按牌理出牌，推派沈伯洋，想要試試看亂拳打死老師傅，到時候沈伯洋恐也不會討論市政，就一個訴求：抗中保台。葉元之昨上《新聞大白話》指出，反正民進黨裡很多人討厭王世堅，綠營就刻意紮一個稻草人，為了讓沈伯洋可以順利出線，拿這2個人來做比較，讓大家想說：還是沈伯洋好一點！但這也代表沈伯洋不夠強，才需要用這些怪招。至於說沈伯洋因此「聲量提高」，但其中很多其實是在罵他，這種負面聲量對沈伯洋選市長會有幫助嗎？很奇怪。葉元之提到，有人說蔣萬安政績獲七成民眾肯定，這就是民進黨為什麼要推沈伯洋的原因！因為蔣萬安做得好，想不到把他拉下來的理由，就要不按牌理出牌，置之死地而後生，看看能不能亂拳打死老師傅。沈伯洋到時候選舉，也不會跟你討論什麼政見願景，只有一個訴求，就是抗中保台。愛台灣就投沈伯洋，不愛台灣就投蔣萬安，就把這種訴求玩到極致，把自己塑造成被中共追殺的悲劇英雄，其他市政都不討論。