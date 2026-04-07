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台中市太平區今（7）日凌晨驚傳住宅火警，一棟三層樓民宅突冒濃煙，屋內一家三代四口受困，其中一名阿嬤一度失去生命跡象，所幸經緊急CPR搶救後恢復心跳。火警發生當下，一名10歲女童更被困在2樓陽台，趴在欄杆邊驚慌呼救，場面驚險。消防局於凌晨1時7分接獲報案後，立即派遣第三大隊及太平分隊等6個單位，出動21輛消防車、47名消防人員趕赴現場救援，由副大隊長程建勳擔任現場指揮官。抵達時發現建築為3層樓RC構造，1樓已竄出大量濃煙，情況危急。消防人員迅速布線搶救，火勢於1時30分獲得控制，並在1時40分完全撲滅。搜救過程中，陸續在屋內不同樓層救出4名受困民眾。61歲阿嬤自行逃出，意識清楚但有輕微嗆傷；10歲女童受困2樓陽台，由消防人員救出時同樣意識清楚；41歲女性則在3樓臥室被發現，出現呼吸道灼傷情形。傷勢最為嚴重的是63歲阿嬤，當時在2樓臥室被救出時已無生命跡象，消防人員當場施以CPR搶救，成功恢復心跳後緊急送醫，目前4人均已送往醫院治療。據了解，該戶為三代同堂，包含阿嬤姐妹、女兒與孫女同住。消防局指出，起火點位於1樓儲藏室，燃燒雜物面積約5平方公尺，詳細起火原因仍待火災調查人員進一步釐清。此次火警雖未釀成更嚴重傷亡，但深夜突發火勢，加上屋內多人受困，仍讓人捏一把冷汗。