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美國股市週一（6日）全數走高，其中費半指數上漲逾1%，台指期開盤走高，站上33000點關卡，帶動台北股市今（7）日開盤上漲99.09點、來到32671.52點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.91點、來到318.81點。今日開盤量大強勢個股：廣穎、大量、晶豪科、鼎元、中探針；開盤量大弱勢個股：台達化、富采、大成鋼、正文、台聚。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲40元、來到1850元；台達電開盤上漲65元、來到1495元；鴻海開盤上漲2.5元、來到195.5元。美伊戰爭進入第6週，美國與伊朗正透過巴基斯坦所提出的「伊斯蘭馬巴德協議」進行停火斡旋，不過，根據伊朗官方通訊社（IRNA）報導，伊朗已拒絕美方提出的立即停火方案，並堅持要求戰爭「永久結束」。美國總統川普發出最後通牒，要求德黑蘭在美東時間週二晚間8時、台灣時間9日上午8時前接受協議，否則美軍將動用武力將伊朗「徹底消滅」。不過，又有報導指出，美國、伊朗以及區域調停國仍持續就潛在停火條件進行討論。經濟數據方面，周一公布的經濟數據顯示，美國服務業在3月擴張速度低於預期，就業出現萎縮，而作為通膨指標的「支付價格」則升至2022年10月以來最高。 3月非農就業報告顯示，美國新增就業17.8萬人，遠高於市場預期的6萬人。但2月失業人數被修改，從9.2萬人增加至13.3萬人，削弱了部分利多。油價週一呈現劇烈波動，美國西德州原油（WTI）5月期貨上漲0.78%，收在每桶112.41美元，布蘭特原油（Brent）上漲0.68%，收在109.77美元。市場恐慌指標VIX指數在川普發言後仍維持高檔，最新仍高於24。美國股市週一全數走高，道瓊指數上漲165.21點或0.36%，收46669.88點，那斯達克指數上漲117.16點或 0.54%，收21996.34點，標普500指數上漲29.14點或0.44%，收6611.83點，費半指數上漲82.72 點或1.06%，收7916.10點。台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲0.8%，日月光ADR上漲1.21%，聯電ADR上漲0.23%，中華電信ADR下跌0.071%。