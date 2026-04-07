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民進黨在台北市長人選方面，傳出考慮知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區立委沈伯洋。對此，前綠委、台北市議員擬參選人高嘉瑜被問到，若沈伯洋參選，是否會共掛看板？她隱晦表示，只會掛自己的看板！同場的台北市議員游淑慧便接著批評，綠營若真的派沈伯洋，很少會有母雞比小雞更不了解市政，相信很多市議員都不會想和他共掛看板。高嘉瑜5日上《TVBS戰情室》表示，綜觀民進黨縣市長人選，沈伯洋、黃世杰、鄭朝方、莊競程都年輕、學經歷優異，正代表民進黨「推出最好的人才」的價值，4人都是天選之人、人中龍鳳。至於呼聲也很高的王世堅，由於他沒有參選意願，民進黨現在推出最強的沈伯洋，還是以最優秀、最年輕的人選為主。同時，高嘉瑜也被同場的游淑慧問到，會與沈伯洋共掛看板嗎？高嘉瑜回應，自己選議員時只有掛自己的看板，被游淑慧解讀成「就是不會」。游淑慧接著直言，如果沈伯洋真的選台北市長，相信除了高嘉瑜，很多市議員都不會與其共掛看板，因為民進黨很少會有母雞比小雞更不了解市政、且在台北市沒有耕耘的情況，是對台北市的完全輕忽。民進黨幾十年來在台北市培養取多優秀人才，竟然找不到一個深耕台北市、可以當市長候選人的人，這實在非常荒謬。