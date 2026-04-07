清明連假結束別傷心！早起上班先來杯咖啡暖暖胃，7-11「LINE禮物」有精品美式、珍珠奶茶買一送一電子票券，APP行動隨時取還有，寄杯琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，可寄杯慢慢喝，平均單杯才23元；OK超商有寄杯美式、拿鐵買10送10，門市咖啡買2送2，優惠只限今天。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月7日至4月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青6杯240元，6.7折（原價60元、特價42元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶任選6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠奶茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價42元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選6杯250元，7折（原價60元、特價42元）
🟡全家便利商店
📍門市｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
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🟡OK超商
📍門市｜4月7日限定
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
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◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
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📍APP｜4月7日限定
◾大杯莊園美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
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🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
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