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▲陣頭人員29歲曾姓男子情緒失控，對負責人29歲吳姓男子飆罵、揮拳擊中其臉部。（圖／警方提供）

新北市三重區車路頭宮於昨（6日）晚間舉辦3周年遶境活動，現場相當熱鬧。怎料，直到晚餐時間時，疑似因主辦方便當準備數量不足，向宮廟人員反應未果，又因尾款支付問題，導致現場人員發生衝突。於情緒激動下，29歲的曾姓陣頭人員和29歲宮廟負責人吳姓男子爆發口角，進而演變成肢體衝突。警方獲報到場後，緊急將兩人隔開，避免事態擴大，後續將依違反社會秩序維護法第87條移請三重簡易庭裁罰。據了解，車路頭宮邀請多組陣頭參與3周年遶境，活動進行至傍晚分發便當時，因參與人數眾多，便當數量不夠，導致陣頭人員於晚餐時間未能全數領取，引發現場陣頭人員不滿，另又因尾款支付問題發生口角，29歲的曾姓男子因情緒激動，辱罵、失控揮拳擊中車路頭宮負責人29歲吳姓男子臉部。眼見衝突持續擴大，陣頭人員一度將神轎上的神明暫置路邊機車上。警方於同日19時13分許獲報到場後，迅速將雙方人員隔離，並將吳男帶離現場，避免二次糾紛。後續陣頭人員在無主家陪同下完成拜廟行程，所幸未再發生進一步肢體衝突。而這起意外也造成吳男受有臉部挫傷的情形，警方後許已通知曾男到案說明，訊後將依違反社會秩序維護法第87條移請三重簡易庭裁罰；另吳男不提告。對此，三重分局呼籲，辦理大型廟會活動時，主辦單位務必事先做好人力、物資及經費規劃，共同維護活動平安順利。警方將持續加強類似活動之維安勤務，確保民眾安全，本案因吳男不願提起傷害告訴，全案依違反社會秩序維護法偵辦。