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在勸進行政院副院長鄭麗君不成之後，不分區立委沈伯洋代表民進黨選台北市長的可能性似乎越來越大了。綠營人士盛讚沈伯洋有爆發力、論述能力，能收攏台派，本身鮮明的抗中形象與蔣萬安成強烈的對比，對蔣萬安有很強的殺傷力；而藍營支持者似乎比綠營更歡迎沈伯洋參選，認為蔣萬安可以高枕無憂。先不論沈伯洋個人特質，不分區立委要換跑道接受民意的洗禮，本身就是一件高難度的事，能成功轉戰區域立委的都寥寥可數，最近的一次應該是已卸任民進黨不分區立委的林靜儀，在2022年台中第二選區補選以51.83%的得票率擊敗國民黨的顏寬恆。但那是民進黨集全黨之力的結果，2年後的大選，林靜儀又以超過10%的差距，輸給了顏寬恆。不分區立委轉戰縣市長成功的例子比區域立委多一些，現任的新竹市長高虹安、花蓮縣長徐榛蔚、屏東縣長周春米都是不分區立委當選縣長，但徐榛蔚和周春米都在原本藍綠絕對優勢區，且是原任縣長的指定接班人，利用縣府資源長期培養，才能第一次參選就順利當選。而高虹安則前有原新竹市長林智堅的種種爭議，又因藍、綠、白「三角督」，藍軍地方勢力最終全面倒戈，才在最後關頭勝出。無論新竹市、花蓮縣或屏東縣，都算是中小型的縣市，至於直轄市由沒有選舉經驗、不曾接受過民意洗禮的不分區轉戰，還真的沒有前例。比較接近的情況，應該是2014年連勝文跟柯文哲選台北市長、2022年陳時中選台北市長、張善政選桃園市長。但連勝文背後有連家、當時的柯文哲背後有太陽花、陳時中新鮮熱辣的抗疫英雄、張善政則擔任過行政院長，而且當時民進黨在桃園還經歷了林智堅的換將風波。相形之下，沈伯洋即便有「黑熊學院」，條件還是差太多了。況且，無論是連勝文或陳時中，最終也是大敗收場。台北市研考會今天公布最新民調，蔣萬安的滿意度達69.1%，比前一年高了4.4%。蔣萬安原本是個相對謹慎保守的政治人物，很怕有缺點被人抓住，4年前參選台北市長時，除了ubike前30分鐘免費之外，幾乎沒有提出其他實質的政見。但過去4年，民進黨在北市對蔣萬安的牽制能力實在太弱了，讓蔣萬安越做越順手、越來越有自信，從生生喝鮮奶、學生營養午餐免費、育兒減工時試辦計畫、老舊公寓電梯補助，牛肉一個接著一個丟，如入無人之境，蔣萬安已經明顯成為藍軍年底大選的領頭羊。相形之下，沈伯洋應該是綠營全台選將最弱的一個，雖然對深綠選民有一定的凝聚力，但因為政治光譜站得太偏，對中間選票完全沒有吸引力。由於兩人的聲勢相差太遠，沈伯洋再怎麼攻擊蔣萬安，也難有太大的成效。而且沈伯洋的專長是「抗中保台」，又是該領域中的「衝族」，如果不一以貫之，深綠的基本盤可能會散掉，但越打「抗中保台」，會越讓自己往政治光譜的邊緣移動，形成惡性循環。民進黨年底大選的主軸必然是「抗中保台」，沈伯洋看似完美貼合主旋律，但沈伯洋只會放、不會收，很難掌握那個「度」。如果不能政治光譜中間看問題，很可能就會陷在同溫層裡出不來，就像去年「大罷免」綠營原本預期會大贏，結果卻輸到脫褲子。有人認為沈伯洋是「砲灰」，但低支持度、高仇恨值的沈伯洋可能不只如此，一旦他被民進黨提名，所有言行都必須接受直轄市長候選人級的檢驗，所有的失誤都會被放大，甚至連帶讓「抗中保台」的大戰略也被質疑。民進黨年底選情原本相當樂觀，又有鄭麗文和共產黨助攻，但沈伯洋會成為民進黨選戰的破口，也是年底選戰的最大變數。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com