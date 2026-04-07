我是廣告 請繼續往下閱讀

開工全台有雨 明天午後才趨緩

▲未來一周天氣先雨後晴，周二開工日鋒面影響全台有雨，周三後各地天氣逐漸轉好。（圖／中央氣象署）

春雨鋒面襲台 降雨3特徵要注意

▲春雨鋒面影響期間，常易有旺盛對流造成「瞬間大雨、雷擊、閃電、強陣風」等劇烈天氣。（圖／林老師氣象站臉書）

辛樂克颱風將生成 路徑不影響台灣

▲目前在關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六有機會增強為「辛樂克颱風」。（圖／賈新興提供）

連假結束，今（7）日開工天氣驟變，新一波春雨鋒面通過台灣，各地都有降雨機率，氣象專家賈新興提醒，；而今年第4號颱風「辛樂克」有機會在周五生成，不過路徑往琉球群島移動，對台灣並無影響。賈新興說明，鋒面昨（6）日晚上逐漸接近，中部以北的雨勢也越來越明顯，，周三鋒面逐漸遠離，僅剩午後各地山區、宜蘭有局部短暫雨，周四至下周一（4月13日）各地天氣晴朗，午後山區有零星短暫雨。氣象專家林得恩也提醒，今天台灣中部以北有局部大雨發生的可能，等劇烈天氣發生，外出活動請注意自身安全維護。林得恩強調，今天的春雨鋒面，降雨會3個重要特徵；第一，由於鋒面移動快速，因此時間不到1天；第二，；第三，與4月4日的春雨鋒面相比，這波春雨鋒面降雨範圍較小、降雨強度較弱，時間較短。賈新興提及，目前在關島附近有熱帶系統在發展，，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，賈新興也補充，，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。