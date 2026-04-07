連假結束，今（7）日開工天氣驟變，新一波春雨鋒面通過台灣，各地都有降雨機率，氣象專家賈新興提醒，這波降雨預估影響到明（8）日上午，午後雨勢逐漸趨緩，周四（4月9日）後回到偏乾環境；而今年第4號颱風「辛樂克」有機會在周五生成，不過路徑往琉球群島移動，對台灣並無影響。
開工全台有雨 明天午後才趨緩
賈新興說明，鋒面昨（6）日晚上逐漸接近，中部以北的雨勢也越來越明顯，今天至明天中午前，西半部、宜蘭普遍都有「局部短暫陣雨或雷雨」，周三鋒面逐漸遠離，僅剩午後各地山區、宜蘭有局部短暫雨，周四至下周一（4月13日）各地天氣晴朗，午後山區有零星短暫雨。
春雨鋒面襲台 降雨3特徵要注意
氣象專家林得恩也提醒，今天台灣中部以北有局部大雨發生的可能，春雨鋒面影響期間，常易有旺盛對流造成「瞬間大雨、雷擊、閃電、強陣風」等劇烈天氣發生，外出活動請注意自身安全維護。
林得恩強調，今天的春雨鋒面，降雨會3個重要特徵；第一，由於鋒面移動快速，因此時間不到1天；第二，西部降雨量會大於東部，中北部降雨量會大於南部，沿海平地降雨明顯高於山區降雨；第三，與4月4日的春雨鋒面相比，這波春雨鋒面降雨範圍較小、降雨強度較弱，時間較短。
辛樂克颱風將生成 路徑不影響台灣
賈新興提及，目前在關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六有機會增強為「辛樂克颱風」，機率落在50%至60%，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，再轉向東北朝琉球附近移動，研判對台灣不會有直接影響。
賈新興也補充，往年4月並非颱風好發期，1951年至今，平均颱風生成數是0.7個，但也有一些年份生成特別多，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。
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賈新興說明，鋒面昨（6）日晚上逐漸接近，中部以北的雨勢也越來越明顯，今天至明天中午前，西半部、宜蘭普遍都有「局部短暫陣雨或雷雨」，周三鋒面逐漸遠離，僅剩午後各地山區、宜蘭有局部短暫雨，周四至下周一（4月13日）各地天氣晴朗，午後山區有零星短暫雨。
氣象專家林得恩也提醒，今天台灣中部以北有局部大雨發生的可能，春雨鋒面影響期間，常易有旺盛對流造成「瞬間大雨、雷擊、閃電、強陣風」等劇烈天氣發生，外出活動請注意自身安全維護。
林得恩強調，今天的春雨鋒面，降雨會3個重要特徵；第一，由於鋒面移動快速，因此時間不到1天；第二，西部降雨量會大於東部，中北部降雨量會大於南部，沿海平地降雨明顯高於山區降雨；第三，與4月4日的春雨鋒面相比，這波春雨鋒面降雨範圍較小、降雨強度較弱，時間較短。
賈新興提及，目前在關島附近有熱帶系統在發展，預估周五、周六有機會增強為「辛樂克颱風」，機率落在50%至60%，受到高壓引導的情況下，辛樂克颱風生成後預估會先往西，再轉向東北朝琉球附近移動，研判對台灣不會有直接影響。
賈新興也補充，往年4月並非颱風好發期，1951年至今，平均颱風生成數是0.7個，但也有一些年份生成特別多，因此4月出現颱風不算特別罕見，包括1999年、1972年，4月都生成3個颱風，1951、1956、1976、1981、1997、2014、2022等年分，4月也有生成2個颱風的紀錄。