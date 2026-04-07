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一名因涉及毒品案件而遭到通緝的49歲鄧姓男子，上月16日駕駛一輛大貨車行經台北市大安區通化街附近時，因將車輛違規停放於紅線上，遭到眼尖的員警盯上，故上前盤查。怎料，鄧男於盤查過程中不僅神色緊張，甚至還狂求員警「不要開單」。經員警多次喝令配合後，鄧男才坦承自己的駕照已遭吊銷，且其為毒品案件通緝犯身分也曝光。據了解，大安分局安和路派出所員警日前擔服交通稽查勤務，發現有一輛大貨車違規停放於紅線路段，故上前對駕駛49歲鄧姓男子進行盤查。過程中，鄧男神情異常焦慮、情緒明顯緊張，且不斷向員警求情「不要開單」、「大哥，給個機會嘛」等語。經員警多次喝令配合，鄧男眼見法網難逃，才坦承其駕照早已遭吊銷。不過，由於鄧男始終不願意出示證件，閃爍其詞。員警眼見有異，直球詢問是否身分有問題時，鄧男剛開始否認，而後才鬆口供認自己因涉及毒品案件，目前正遭通緝在案。現場員警隨即將鄧男上銬逮捕，全案詢後依毒品通緝罪嫌解送地檢署歸案；另針對其無照駕駛及紅線違停之交通違規部分，依規定製單告發並當場扣車。