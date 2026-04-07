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衛福部食藥署今（7）日公布邊境檢驗不合格品項，共5產品不符合規定，必須退運或銷毀，包含埃及出口牛膝草、日本出口烏賊、印尼出口茉莉花茶、南非出口夏威夷豆，以及中國出口紙托。不合格品項中包含近期甫登台的新加坡知名冰淇淋品牌「The Ice Cream & Cookie Co」。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，由輸入業者「凌澐有限公司」報驗的中國紙托，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者為不得檢出螢光增白劑，必須退運或銷毀。食藥署針對「凌澐有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，日本烏賊由輸入業者「涅普頓有限公司」報驗，檢出重金屬鎘每公斤2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為每公斤1毫克，因此烏賊必須退運或銷毀。食藥署表示，涅普頓在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。