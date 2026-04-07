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台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，被爆出藉由服務中配的名義長期彙報國內政情、政黨內部情報等，並接受境外指示於台北市長、總統大選替民眾黨黃珊珊、柯文哲站台助選；另涉嫌經營人民幣地下匯兌、詐貸及偽造文書等罪，法院裁定收押禁見，上月24日遭到新北地檢署依反違反滲透法、銀行法等4罪起訴。今（7日）首度開庭，徐春鶯坦承地下匯兌及詐貸，不認反滲透法；另傳出徐春鶯拒絕出庭、拖延時間，一度惹火法官。徐春鶯因涉嫌違反反滲透法等罪，於上月24日遭到新北地檢署起訴。隔（25日）下午召開移審庭，徐春鶯於開庭時坦承地下匯兌、詐貸，但對於違反反滲透法部分不認罪。法院認其有逃亡、串證之虞，裁定續押3月並禁止接見通信。今（7日）首度開庭，據《壹新聞》報導，徐春鶯一度拒絕出庭，甚至拖延時間惹怒法官。此外，徐春鶯同樣僅坦承地下匯兌及詐貸，對於反滲透法依舊不認罪。起訴書指出，徐春鶯、鍾錦明涉嫌擔任中共滲透來源的聯繫管道，包括國內政情、選情及中配動態等情資，更於2022年及2024年大選期間，基於反滲透法之犯意，依中方指示為特定候選人站台造勢與宣傳，涉犯《反滲透法》受境外敵對勢力指示助選罪嫌；另發現徐春鶯自2020年至今（2025）年，非法辦理新臺幣、人民幣、美金之匯兌業務一共2875萬2485元，犯罪所得新臺幣24萬7969元，涉犯《銀行法》第125條第1項前段「未經主管機關許可經營銀行業務而辦理國內外匯兌業務罪」。檢方痛批，徐春鶯與鍾錦明身為享有台灣民主保障的國民，卻效忠境外敵對勢力，假借服務陸配名義，長期向中共彙報台灣政情與選情，甚至舉報在台陸配言行以協助對岸實施監控，導致部分中配因恐懼遭報復而噤聲。兩人藉此惡劣行徑換取統戰紅利與資源，並以此為籌碼向國內政黨索討不分區立委席次，企圖配合中共指示滲透我國選舉；因其行徑嚴重侵蝕台灣主權基石並破壞自由民主憲政秩序，犯罪動機極度可議且嚴重違反國民義務，依法建請法院從重量刑，以示懲戒。