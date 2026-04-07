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國民黨主席鄭麗文今（7）日出發訪問中國，預期將會面中國國家主席習近平，引外界高度關注。對此，民進黨立委沈伯洋質詢行政院長卓榮泰質疑，一個握有重要政黨席次的人，怎麼知道她和滲透源談了什麼、是什麼關係？回國後還能接觸黨團，這部分卻未受到法律規範。卓榮泰則表示，希望有政治影響力的人士都以國家為重，若有不法情事，政府將用「災後重建」的方式來強力重建法規制度。沈伯洋今在立法院會質詢卓榮泰時表示，公務人員要去到中國，需要受到聯審會公開透明的監督，他前幾年提出修正國安法案，要求立委去中國需要公開行程、通過聯審會，但卻被擋了800多次。那政黨主席呢？尤其是在國會握有重要席次的黨主席，卻未在這法律框架之內，怎麼知道他去了，跟中國談了什麼？沈伯洋也質疑，最近爆發的民眾黨中配徐春鶯案件，顯示中國把手伸進立法院和我公務機關、政黨內部，理論上立委也應該被法規規範，滲透來源若接觸立委，成為遊說對象，永遠不知道雙方之間發生什麼事情？同樣地，鄭麗文和滲透來源談了什麼？沒有人知道，她再接觸黨團，《反滲透法》也無用武之地，這部分有沒有法律規範？對此，卓榮泰指出，接受中共任何指示、委託或贊助的行為，當然無從查證，但是身為一個政黨的代表人物或具有政治影響力的人士，難免必須受到高強度監督，尤其是國人和媒體的監督，希望受到監督的人以國家為念。過去修法侷限在立委身上，就受到相當大的阻礙，未來若有不法發生，政府就會用「災後重建」的方式來重建整套法律規範，才能確保國家安全。