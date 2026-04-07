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PCB大廠欣興上週獲得美系外資按讚，將目標價從618元升至734元，而今（7）日是欣興出關第二日，在強勁買盤推高下，股價衝至漲停價570元，往歷史高價594元靠攏。針對今年營運表現，欣興看好今年受惠稼動率提升、ABF載板漲價、產品組合優化等利多支撐下，毛利率有望持續上揚，該公司預估今年整體AI相關產品比重可望提高到60%以上，此外，今年ABF載板漲價將不是一次性，繼首季調漲後，未來可能再調漲。此外，為因應需求升溫，欣興規劃2026資本支出上調至340億元，其中高達70%將投入ABF載板擴產與製程升級。美系外資指出，回顧前波載板景氣高峰期，載板廠與客戶之間曾簽訂多種類型的長約，模式包括：預付、客戶資助融資、設備補貼、超急單附加費與預留產能費等，旨在確保足夠產能配置。根據最新與載板供應鏈訪查，考量未來數年供給可能持續吃緊，已有不少客戶積極希望與欣興簽署長約。也因此，美系外資將欣興目標價從618元大調升至734元，升幅逾18%，觀察其他外資圈目標價則為625元、620元。