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▲國票金控（2889）今年股東會紀念品出爐，推出以「熊兔同框」為主題的法蘭絨毯。（圖／國票金提供）

國票金控（2889）今年股東會紀念品出爐，推出以「熊兔同框」為主題的法蘭絨毯，結合生活用品設計與品牌意象，在股東會紀念品市場引發關注。國票金控表示，本次紀念品採用奶油色系搭配手繪風格圖樣，並融入品牌角色元素，整體設計偏向居家生活風格；材質選用法蘭絨，具備輕量、保暖與親膚特性，可應用於日常使用情境。在設計概念上，國票金控指出，以「熊」象徵穩定與守護，並結合「熊賺」與台語「攏賺」的諧音，傳遞穩健經營與共享成果的理念，強化品牌識別與溝通效果。隨著市場對股東會紀念品的期待逐漸由禮品卡轉向實用型商品，金融業近年多朝生活用品發展。國票金控此次改以實體商品取代過往以商品卡為主的形式，被視為回應股東偏好變化的策略之一。國票金控表示，股東會紀念品除作為回饋股東的方式外，亦為品牌溝通的重要載體，未來將持續在實用性與品牌價值之間取得平衡，強化股東關係並累積長期價值。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。