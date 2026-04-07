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▲陳文茜（如圖）連續打3個月類固醇，自嘲打到醜得變形，才放下對外在皮相的追求。她也把醫院長廊當大街，並和護理師相約明年一起去看櫻花。（圖／翻攝自文茜的世界週報臉書）

資深媒體人陳文茜近年來扛癌，健康狀況始終是外界關注焦點。自2024年確診黑色素癌四期後，她的抗癌之路走得極為不易，原先接受的免疫治療因強烈副作用數度中斷，近期更不幸染上敗血症，必須裝置 PICC（週邊置入中心靜脈導管）長時間住院觀察。陳文茜最新發文透露，為了維持生命，她連續三個月注射了「超級高劑量」的類固醇，藥物副作用讓她的外貌產生劇烈變化，完全變成了另一個人。近日，她貼出坐著輪椅的照片，並自嘲醜到變形，才能放下對皮相的執著。面對鏡中因類固醇副作用而變得陌生的自己，陳文茜發出了一張坐著輪椅、自嘲如同「挪吒出巡」的照片。對於現在的容貌，她坦率自問：「醜嗎？Yes。在乎嗎？一點點。」陳文茜表示：「人總會醜到變形到一個地步，才能放下外相的迷惘追求。」面對病痛，陳文茜坦言，會感到特別疲倦，但她選擇不讓抱怨成為頭頂揮之不去的烏雲，更不願讓自己在不經意的瞬間顯得狼狽不堪。陳文茜表示，人們總以為「失去」是一場瞬間的崩塌，但後來才明白，它其實是一場「漫長的、無聲的浸潤」。在深夜的醫院裡，她看著急診室來去匆匆、神色慌張的人們，至親的離世或病痛如同暴雨般猛烈。對她而言，活下來的人，便是一場與餘生漫長且深刻的生死對話。沒法外出的陳文茜，將醫院長廊當作街頭逛逛，原本想冒雨前往探望忘憂湖中的天鵝，告訴牠們自己終於能站起來挺著背餵食，無奈雨勢不小，只能坐著輪椅回到醫院大廳。在輪椅轉動的瞬間，她不看眼前的病痛，而是想像著轉動的人生。看著近日日本櫻花盛開的新聞，陳文茜也許下了一個大願望」。她希望能活下來，並在明年此時帶著長期照顧她的特別護理師們組團去賞櫻，「我的命一半是他們照顧、救回來的，我會活下來，帶著這些女孩們圓一場櫻花夢。」