資深媒體人陳文茜近年來扛癌，健康狀況始終是外界關注焦點。自2024年確診黑色素癌四期後，她的抗癌之路走得極為不易，原先接受的免疫治療因強烈副作用數度中斷，近期更不幸染上敗血症，必須裝置 PICC（週邊置入中心靜脈導管）長時間住院觀察。陳文茜最新發文透露，為了維持生命，她連續三個月注射了「超級高劑量」的類固醇，藥物副作用讓她的外貌產生劇烈變化，完全變成了另一個人。近日，她貼出坐著輪椅的照片，並自嘲醜到變形，才能放下對皮相的執著。
笑看類固醇副作用 打到變形反而變豁達
面對鏡中因類固醇副作用而變得陌生的自己，陳文茜發出了一張坐著輪椅、自嘲如同「挪吒出巡」的照片。對於現在的容貌，她坦率自問：「醜嗎？Yes。在乎嗎？一點點。」
陳文茜表示：「人總會醜到變形到一個地步，才能放下外相的迷惘追求。」面對病痛，陳文茜坦言，會感到特別疲倦，但她選擇不讓抱怨成為頭頂揮之不去的烏雲，更不願讓自己在不經意的瞬間顯得狼狽不堪。
把醫院長廊當街頭逛 感嘆失去是漫長且無聲的浸潤
陳文茜表示，人們總以為「失去」是一場瞬間的崩塌，但後來才明白，它其實是一場「漫長的、無聲的浸潤」。在深夜的醫院裡，她看著急診室來去匆匆、神色慌張的人們，至親的離世或病痛如同暴雨般猛烈。對她而言，活下來的人，便是一場與餘生漫長且深刻的生死對話。
沒法外出的陳文茜，將醫院長廊當作街頭逛逛，原本想冒雨前往探望忘憂湖中的天鵝，告訴牠們自己終於能站起來挺著背餵食，無奈雨勢不小，只能坐著輪椅回到醫院大廳。在輪椅轉動的瞬間，她不看眼前的病痛，而是想像著轉動的人生。
許下明年櫻花之約 致敬救命恩人護理師
看著近日日本櫻花盛開的新聞，陳文茜也許下了一個大願望」。她希望能活下來，並在明年此時帶著長期照顧她的特別護理師們組團去賞櫻，「我的命一半是他們照顧、救回來的，我會活下來，帶著這些女孩們圓一場櫻花夢。」
文茜的世界週報全文：
我們總以為，失去是一場瞬間的崩塌，後來才明白，它是一場漫長的、無聲的浸潤。
抓住每一個𣊬間，許一個大願望，再苦的身體也會輕飄起來。
深夜在醫院，這裡來來去去都是慌張的人，至親的病痛或離世，在急診室如一場暴雨。
活下來的，如餘生漫長的生死傷病對話。
我把醫院長廊當街頭逛逛，本來想前往探望忘憂湖中的天鵝，告訴他們，我終於可以站起來，挺著背，餵食他們。
無奈天飄著雨，雨還不小，只好回到醫院大廳，坐著輪椅，想像轉動的人生。
這幾天日本櫻花盛開，我許願明年此時帶著照顧我的特別護理師們組團一起去賞櫻花。我的命一半是他們照顧，救回來的，我會活下來帶著這些女孩們㘣櫻花夢。
這些天，特別疲倦。想想那些放不下疼痛抱怨的人，自己成了頭頂揮之不去的烏雲。
在無數個不經意的瞬間，我不會將自己淋得狼狽不堪。
於是留下了以下如挪吒出巡的照片。
打了超級三個月的超高劑量類固醇，我完全變成另一個人。
醜嗎？Yes。在乎嗎？－點點。
人總會醜到變形到一個地步，才能徹底放下外相的迷惘追求。
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面對鏡中因類固醇副作用而變得陌生的自己，陳文茜發出了一張坐著輪椅、自嘲如同「挪吒出巡」的照片。對於現在的容貌，她坦率自問：「醜嗎？Yes。在乎嗎？一點點。」
陳文茜表示：「人總會醜到變形到一個地步，才能放下外相的迷惘追求。」面對病痛，陳文茜坦言，會感到特別疲倦，但她選擇不讓抱怨成為頭頂揮之不去的烏雲，更不願讓自己在不經意的瞬間顯得狼狽不堪。
把醫院長廊當街頭逛 感嘆失去是漫長且無聲的浸潤
陳文茜表示，人們總以為「失去」是一場瞬間的崩塌，但後來才明白，它其實是一場「漫長的、無聲的浸潤」。在深夜的醫院裡，她看著急診室來去匆匆、神色慌張的人們，至親的離世或病痛如同暴雨般猛烈。對她而言，活下來的人，便是一場與餘生漫長且深刻的生死對話。
沒法外出的陳文茜，將醫院長廊當作街頭逛逛，原本想冒雨前往探望忘憂湖中的天鵝，告訴牠們自己終於能站起來挺著背餵食，無奈雨勢不小，只能坐著輪椅回到醫院大廳。在輪椅轉動的瞬間，她不看眼前的病痛，而是想像著轉動的人生。
許下明年櫻花之約 致敬救命恩人護理師
看著近日日本櫻花盛開的新聞，陳文茜也許下了一個大願望」。她希望能活下來，並在明年此時帶著長期照顧她的特別護理師們組團去賞櫻，「我的命一半是他們照顧、救回來的，我會活下來，帶著這些女孩們圓一場櫻花夢。」
文茜的世界週報全文：
我們總以為，失去是一場瞬間的崩塌，後來才明白，它是一場漫長的、無聲的浸潤。
抓住每一個𣊬間，許一個大願望，再苦的身體也會輕飄起來。
深夜在醫院，這裡來來去去都是慌張的人，至親的病痛或離世，在急診室如一場暴雨。
活下來的，如餘生漫長的生死傷病對話。
我把醫院長廊當街頭逛逛，本來想前往探望忘憂湖中的天鵝，告訴他們，我終於可以站起來，挺著背，餵食他們。
無奈天飄著雨，雨還不小，只好回到醫院大廳，坐著輪椅，想像轉動的人生。
這幾天日本櫻花盛開，我許願明年此時帶著照顧我的特別護理師們組團一起去賞櫻花。我的命一半是他們照顧，救回來的，我會活下來帶著這些女孩們㘣櫻花夢。
這些天，特別疲倦。想想那些放不下疼痛抱怨的人，自己成了頭頂揮之不去的烏雲。
在無數個不經意的瞬間，我不會將自己淋得狼狽不堪。
於是留下了以下如挪吒出巡的照片。
打了超級三個月的超高劑量類固醇，我完全變成另一個人。
醜嗎？Yes。在乎嗎？－點點。
人總會醜到變形到一個地步，才能徹底放下外相的迷惘追求。